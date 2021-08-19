Российский пловец, двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников стал гостем редакции «СЭ» и рассказал об отпуске на Мальдивах.

— Это первый раз, когда я смог отдохнуть и расслабиться полностью. Вернуться хочется сто процентов. Как другой мир. И вода вокруг, до самой линии горизонта. Был по системе «все включено», набрал всего килограмма полтора. Не очень много. А через шесть дней уже старт Международной лиги, к нему, думаю, вообще никто сильно не готовился.

— Гандболистки были недавно в нашем эфире и говорили, что Мальдивы не потянут. Они так плохо работают и зарабатывают?

— Блин, я на отдыхе не был четыре с половиной года! Накопил. (Смеется.) У всех разные условия. Но да, люди тянутся к футболу, потому что он доступен. И он популярнее, въелся всем в сердца. Все сидели раньше у телека и кричали: «Вперед, Россия!» И нужен мяч и два дерева. Для плавания как минимум нужен абонемент. Чем менее доступен спорт, тем меньше интерес. Но сейчас, мне кажется, количество болельщиков в футболе уменьшается, а в новых видах спорта и плавании растет. Нам, спортсменам, надо тоже выступать в роли популяризаторов.

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