Пловцы из Узбекистана хотели попасть на Олимпиаду путем обмана. Аферистов вычислили и засудили

Один из самых громких скандалов в квалификации Токио-2020 начался с интернет-расследования пловца из Индии .

Результаты рядового отборочного турнира по плаванию на Олимпиаду в Токио в столице Узбекистана Ташкенте вряд ли бы кого-то заинтересовали, если бы не скандал, который произошел во время одного из последних заплывов. Индийский спортсмен Ликит Селвараш Према внезапно отказался стартовать, остался после сигнала судьи над поверхностью бассейна и стал стучать по бортику, привлекая к себе внимание. Позже он выложил ролик на YouTube, где объяснил свое поведение и рассказал о хитрой схеме, по которой Федерация плавания Узбекистана обеспечивала своим спортсменам квоты на Игры, а всех несогласных пыталась либо купить, либо запугать. Дело было еще в апреле, и тогда Международная федерация плавания (FINA) дежурно заявила, что будет разбираться в случившемся. Но расследование действительно провели, и в последние дни перед отъездом в Японию своего места в составе олимпийской сборной лишились сразу несколько представителей сборной Узбекистана.

Расистская шутка стала поводом для расследования

Чтобы попасть на Олимпиаду, в плавании недостаточно просто пройти отбор внутри страны. FINA хочет обеспечить соревнованиям определенный уровень, поэтому выставляет ценз по минимальному квалификационному результату. Его необходимо преодолеть на официальном старте, чтобы гарантировать себе участие на Играх. Чаще всего пловцы выполняют задачу на домашнем чемпионате страны, где проходит и отбор в национальную сборную. Так как в этом году из-за коронавирусных ограничений не все страны были готовы организовать национальные чемпионаты, другие федерации плавания сделали свои внутренние старты открытыми и стали приглашать на них иностранцев. Так же поступили и в Узбекистане, где наравне с пловцами из этой страны выступали легионеры из соседних государств. В том числе и индиец Према.

На квоты пловцов из Узбекистана он и не претендовал, задачей Ликиты Селвараша было преодолеть квалификационный норматив. Только вот во время первых заплывов он столкнулся со странностями на табло: по ощущениям время было одно, а вот по данным местной электроники — совсем другое. Так, на дистанции 100 метров вольным стилем по протоколу у Алексея Тарасенко — 48,55. Но, как утверждает Према (и приводит для доказательства видео заплыва), настоящее время Алексея более 51 секунды. Время хитро поправляли, для того чтобы обеспечить узбекистанским пловцам квоты в Токио.

Чтобы обман было сложнее заметить, махинации происходили чаще всего в предварительных заплывах. Результаты утром у местных пловцов были заметно лучше, чем в вечерних сессиях. Хотя, как правило, на полную выкладываются спортсмены именно в финале. Индиец пытался привлечь внимание оргкомитета и даже устроил саботаж заплыва на 200 метров брассом, но в результате только столкнулся с давлением cо стороны организаторов. Они пытались получить медицинские свидетельства о помутнении рассудка у Премы или слабом слухе, из-за которого он и не услышал (якобы) сигнал судьи и не стал прыгать в воду. На призывы провести расследование чиновники отвечали, что Ликита просто завидует успехам других пловцов. В заявлении говорилось о «черной зависти» к победам Узбекистана — с намеком на цвет кожи Премы.

Узбекистан может получить многолетний бан в плавании

Есть вероятность, что столь дерзкий ответ Федерации плавания Узбекистана и убедил чиновников FINA серьезно подойти к делу, хотя изначально они всего лишь обещали обратить внимание на проблему. Была организована рабочая группа, которая определила правоту обвинений Премы. Комиссия FINA установила, что данные приборов намеренно искажались, и результаты узбекистанских пловцов аннулировали. В ответ Федерация плавания Узбекистана подала иск к FINA в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но и трибунал в Лозанне встал на сторону FINA и Премы, оставив в силе решение о непризнании итогов чемпионата Узбекистана по плаванию. Более того, CAS рекомендовал FINA применить дополнительные санкции против чиновников, спортсменов и национальной федерации плавания.

В результате рекордного представительства Узбекистана в плавании на Олимпиаде уже не будет. Ранее эта страна не могла добиться участия больше трех своих пловцов на Играх, в Токио же планировали выступить не менее десяти человек. После аннулирования всех результатов чемпионата Узбекистана квота осталась только у Хуршиджона Турсунова, который выполнил олимпийский норматив по дистанции 100 метров кролем на другом международном старте. И даже по его участию на Олимпиаде теперь есть вопросы. Вполне вероятно, FINA в качестве наказания может лишить всю делегацию права на участие в плавательном турнире Игр в любом виде и составе, а также дисквалифицировать Узбекистан с чемпионата мира по водным видам спорта-2022, который пройдет также в Японии — в Фукуоке. По крайней мере представители FINA обсуждают такую возможность.

Аферы с цифрами — не единичный случай

Подобная афера — большая дерзость, но вряд ли единичный случай, и замечен он стал только благодаря широкой медийной огласке и неравнодушности Премы, который требовал справедливости в интернете. Для него санкции против Узбекистана спасительными не стали — ему личную квоту никто пока что не выдал (и, скорее всего, не выдаст), да и, кроме Ликиты Селвараша, ни у кого из Индии преодолеть барьер отбора не получилось. Впрочем, Према сразу дал понять, что его волнует скорее не собственная судьба, а факт обмана. Поскольку, по его словам, подобные случаи на других стартах встречаются нередко. Чем экзотичнее и менее заметен турнир, тем больше шансов найти там махинации. Большие чемпионаты в Европе обслуживает швейцарская часовая фирма, у нее же эксклюзивный контракт на работу с FINA. Однако у спортивных федераций стран третьего мира нет финансовых возможностей купить швейцарское оборудование и тем более пригласить специалистов, поэтому для хронометра там используют китайские аналоги.

Они менее качественны и точны, к тому же гораздо доступнее для взлома и подтасовок. В Ташкенте табло с результатами постоянно подвисало, тем самым «съедая» лишние секунды пловцов. Иногда махинации с табло решают даже исход финальных заплывов: когда пловцы идут ровно в один темп и между ними десятые и сотые доли секунд, результат понять можно только по данным цифрового хронометра. А если на человеческий глаз проверить, кто был первым, нельзя, то почему бы не подтасовать места на пьедестале так, как нужно? Особенно когда пришла настоятельная просьба от членов правительства или влиятельного бизнесмена...

Хочется верить, что после резонансного случая в Средней Азии впредь FINA будет ответственнее подходить к контролю за плаванием во всех регионах и больше не допустит такого открытого насмехательства над спортом. Ведь желающих поправить цифры найти можно почти везде, стоит вспомнить хотя бы забавный случай с командного чемпионата России по легкой атлетике в Брянске, когда дождь выбил из строя электронику и результаты замеряли вручную. В итоге получились рекорды страны с преодолением десятисекундного барьера. Такое ощущение, что кто-то в детстве насмотрелся «Старика Хоттабыча».