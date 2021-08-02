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Пловчиха Ефимова: «Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько?»

08:28

Российская пловчиха Юлия Ефимова подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). На дистанции 100 м брассом девушка стала пятой.

«Если бы Олимпиада прошла в 2020 году, то я тогда была готова намного лучше. Но случился коронавирус. Становится немного обидно за тех людей, которые пишут статьи. Я пятая в мире по скорости. Это что, так хреновенько? Иностранцы, мои друзья, были так горды тем, что я поехала на Игры. А вот большинство наших высказывалось о том, чтобы я заканчивала со спортом», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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