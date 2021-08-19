Российский пловец ответил на хейт американки Лилли Кинг: «У нее персональная озлобленность на всю страну»

Двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников стал гостем редакции «СЭ» и в интервью рассказал об отношениях с американцами, критике россиян за допинг и прокомментировал распространение терапевтических исключений, которые позволяют использовать запрещенные препараты болеющим спортсменам.

— История с критикой Райаном Мерфи происходила скорее с участием Жени Рылова, меня это коснулось краем. Ничего плохого никто не сказал, произошло недопонимание. Просто Райана не записывали на диктофон, а сразу писали на сайт. Все сразу подхватывают, потому что нужно показать, какие мы плохие, а американцы хорошие. Жене на пресс-конференции задавали провокационные вопросы тоже, конечно. В итоге слова Райана про нечистую борьбу неверно поняли. Он написал Жене и объяснил, что ничего такого он не говорил. Я знаю Райана с 2017 года и говорил с ним, шапочками обменивались, гуляли вместе вне бассейна. Если у него и есть злоба, то он никогда бы ее не выдал, как Лилли Кинг.

— Но с ней вы тоже пересекаетесь. И Ефимову она постоянно видит.

— Да, но тут персональная озлобленность на всю страну. Может, она такой человек и такого мнения обо всех. В России косячили, не буду отрицать. Отчасти то плохое, что про нас говорят, — это не на пустом месте. Но мы постепенно выравниваем эту ситуацию. И мы не принимаем никакие запрещенные субстанции. Каждый, кто принимает допинг, рано или поздно будет пойман. Так что нет смысла бла-бла разводить. Очень странно, когда делают терапевтические исключения, когда у тебя никаких болезней нет. Очень много стран, где такое возможно. Лучше за этим следить, а не за чистыми спортсменами.

— Считаете исключения несправедливыми, их надо отменить? Или нашим больше их для себя делать?

— Да, это нечестно, причем в открытом доступе же информация, по сути. С одной стороны, понимаю, к тем, у кого болезни, надо относиться лояльно, но с другой, если тебе так тяжело, то зачем ты сам себя гробишь? Хуже, когда их делают на пустом месте для улучшения выступлений. У нас в России так никогда не делали, никак ты не обойдешь эту систему. Но в последнее время я замечаю, что даже на зарубежных плавательных сайтах в комментариях к России отношение улучшается, это здорово.

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