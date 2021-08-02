Колесников доволен выступлением сборной России по плаванию на Олимпиаде в Токио

Пловец Климент Колесников прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх в Токио.

— Как себя чувствуешь, когда даешь сейчас кучу интервью, вокруг много болельщиков?

— Все как обычно, без изменений. Каждый раз, когда мы приезжаем, нас встречают. Единственное, конечно, это Олимпиада, она имеет свой особый смысл. Людей больше смотрит, больше болельщиков, родных, близких [встречает]. Конечно, приятно приезжать, когда встречает столько народу.

— Как тебе Токио? Вернулся бы туда в качестве туриста?

— В качестве туриста? Не могу сказать. У нас была полностью закрытая территория, из деревни никому никуда не давали выйти. Так как изначально жители Японии настраивались слегка негативно к проведению Олимпийских игр. Было решено, что их будет возможно провести только при отсутствии контактов с «потусторонним» миром. В целом все понравилось: обстановка, деревня. Как все было устроено, организовано — все супер.

— А как вас в общении называли? Россия или ROC?

— ROC.

— А процедура допинг-контроля была такой же, как и всегда, или были какие-то нововведения?

— Все как обычно. Тут ничего нового нельзя придумывать.

— Спортсмены жалуются, что было слишком много ПЦР-тестов.

— Думаю, что жаловаться тут бессмысленно, так как на кону стояло выступление каждого спортсмена. И если бы у кого-то был обнаружен ковид, то все его товарищи, с кем он вместе жил, их выступление стояло бы под угрозой. Сдавали тесты каждый день, но это были не мазки, а сдача слюны, поэтому никаких сложностей это не вызывало.

— Как оценишь выступление сборной России в целом и свое в частности?

— Я всеми доволен, потому что знаю сам не понаслышке, что каждый выкладывался, делал все на пределе возможностей. А говорить за кого-то я не имею права. Если говорить про себя, конечно, я доволен выступлением, но есть недочеты, которые обязаны быть, я считаю. Они дают тебе пищу для размышлений на будущее.

— Ты слышал что-нибудь о вчерашнем разговоре между журналистами и Сергеем Чепиком?

— Слышал, но не вдавался в подробности. Я был занят совсем другими вещами.

— Мы тебя увидим в Париже в 2024 году?

— Я буду стараться. Никто не знает, что будет через четыре года, так все говорят. Не буду загадывать, но я очень надеюсь, что туда поеду, — сказал Колесников.