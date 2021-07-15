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Дисквалифицировать могут любого опытного спортсмена. Чему научил скандал с пловцами накануне Токио-2020

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 10:00
Александр Кудашев. Фото Instagram
Александр Кудашев. Фото Instagram
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Вероника Андрусенко и Александр Кудашев отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио за десять дней до старта соревнований. Игры еще не начались, а наша команда уже потеряла из-за допинговых проблем четырех спортсменов.

Первая эмоция, когда читаешь пресс-релиз Международной федерации плавания: «Это издевательство!» А как еще воспринимать ситуацию, когда FINA называет борьбой за чистый спорт внезапное отстранение спортсменов без объяснения причин и конкретных претензий?

Сдай кто-то из отстраненных положительную пробу — и вопросов бы не было. Даже если бы речь шла о мельдонии, как у наших гребцов. По крайней мере, это очевидное нарушение и основание для дисквалификации. Неважно, марихуана это, мельдоний или анаболические стероиды — выступать на Играх после употребления любого вещества из запрещенного списка ВАДА невозможно.

Публикация от Veronika (@veron4ik91)

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FIS могла сделать нам куда больнее

Но у пловцов ситуация иная. База данных Московской антидопинговой лаборатории находится в распоряжении ВАДА уже почти четыре года. Сначала это была неофициальная копия, полученная с помощью Григория Родченкова. Два года назад появилась и официальная версия, правда, как уверяют наши западные партнеры, местами подправленная и скорректированная задним числом. Именно за эти махинации Россию и лишили флага на Олимпиаде в Токио.

Но в любом случае LIMS (как еще называют базу) есть у ВАДА уже очень давно. И еще пару лет назад агентство говорило, что передало международным федерациям все данные о выявленных в этой базе нарушителях. Правда, кроме биатлонистов, никто объявлять о дисквалификациях не торопился. И вот теперь громыхнуло у пловцов.

Выбор времени для отстранения, безусловно, странный. Но если вдуматься, хорошо, что хотя бы сейчас, а не во время самой Олимпиады, когда все это воспринималось бы как новый допинговый случай, а не привет из прошлого. Или, еще хуже, после Игр, тогда пострадали бы товарищи по эстафетной команде той же Андрусенко, и возможно, пришлось бы возвращать медаль. Так что будь у Международной федерации действительно злой умысел — она бы смогла сделать нам куда больнее, чем сейчас. Но не стала.

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Знали ли об этом сами спортсмены?

Похоже, российскому спорту пора смириться: любой спортсмен, который в 2015 году не был ребенком и сдавал допинг-пробы, — это потенциальная угроза дисквалификации. Оценить масштаб манипуляций с LIMS мы не можем, в том числе, возможно, и по собственной вине — не нужно было создавать ситуацию, в которой нас обвинили во внесении правок и удалении данных ради спасения неких звезд. Если бы не это, у нас в Токио был бы флаг, а Андрусенко с Кудашевым, вполне вероятно, спокойно бы выступали.

Но в свое время некие руководители российского спорта приняли иное решение. И спортсмены, как обычно, стали его заложниками. Разобраться, что действительно там произошло с пробами пловцов шестилетней давности, сейчас уже крайне сложно. И если даже что-то происходило, вопрос: знали ли об этом сами спортсмены? Были ли эти манипуляции сделаны с целью скрыть следы употребления допинга — или Родченков с коллегами просто экспериментировали с пробами, выбрав для этого первые попавшиеся?

Так что отстраненных пловцов, безусловно, жаль. Этой Олимпиады они ждали целых пять лет и другого олимпийского шанса могут уже и не получить. Но и думать о всемирном заговоре против российского спорта тоже не стоит. Поверьте, у руководителей мирового спорта достаточно дел перед стартом Олимпиады, кроме как строить козни против российских спортсменов.

В абсолютном большинстве возникающих у нас сейчас допинговых проблем мы виноваты сами. И чем скорее участники скандалов придут к этому осознанию, тем выше вероятность, что такого хотя бы в ближайшем будущем не повторится.

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