Дело о «русском допинге». За что наш спорт унижают шесть лет?

Хронология самого громкого и долгого допингового скандала в истории спорта. И сравнение его с допинговыми нарушениями других стран

История с допинговыми обвинениями против России длится уже так долго, что все забыли, за что, собственно, нас дважды лишали флага и гимна, не давали проводить крупные соревнования и массово отбирали медали у российских спортсменов. Для тех, кто хочет разобраться, «СЭ» вспомнил все. А заодно собрал в одном месте информацию о том, какие громкие разоблачения массового применения допинга в это время были в других странах. То есть попытался выяснить, была ли Россия в нашем веке единственной целью атак Всемирного антидопингового агентства.

«Русское дело» — крупнейший допинговый скандал в истории спорта. В него оказались втянуты тысячи спортсменов, тренеров и чиновников. Были пересмотрены результаты десятков крупных соревнований. С 2015 года спортсмены из России выступают в условиях санкций, а обсуждение последствий этой ситуации вышло далеко за рамки спорта.

Есть два полярных мнения. Одни говорят, что допинговая сага — это большая политика. Что Россия наказана не потому, что являлась самой задопингованной страной мира, а из-за обострившихся международных отношений с государствами Западного блока. И это никак не связано со спортом и допингом. Другая позиция: в России в начале XXI века была создана самая эффективная в мире государственная система допинговых манипуляций. И именно благодаря этой системе российские спортсмены приносили своей стране медали и славу. Причем расплата за это могла быть еще жестче, если бы не бюрократизм и нерешительность международных организаций. Попытаемся разобраться в этой истории на основе фактов.

Олимпийские лидеры

Первым делом признаем, что наша страна является безусловным мировым лидером по отобранным медалям в олимпийской истории. Фактически с 2002 года не было ни одной Олимпиады, на которой итоговые протоколы с нашими призерами остались бы неизменными. Однако такое лидерство объясняется не допинговым беспределом в нашей стране, а наличием у ВАДА и МОК такого ценного информатора, как Григорий Родченков. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории сначала нарушал правила с российскими спортсменами, а после бегства в США указывал, кого ловить. Целевое тестирование проб — это значительная часть успеха. В других странах доносчика такого уровня, четко указывавшего на нарушителей, не было.

Кроме того, во время массового реанализа допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов использовался метод, придуманный заместителем Родченкова Тимофеем Соболевским. Этот метод в первую очередь позволял обнаружить препараты, которыми пользовались спортсмены из России и стран бывшего СССР (а также тех стран, где работали наши тренеры). В основном это старый восточногерманский допинг туринабол. Новых методов для обнаружения допинга, который предпочитают на Западе, у ВАДА и МОК не было. Во всяком случае, о них ничего неизвестно. Поэтому практически все пойманные на перепроверках — это спортсмены из стран Восточного блока.

Олимпийские медали, которые потеряли наши спортсмены. Фото «СЭ»

Безусловно, дело о «Русском допинге» еще далеко от окончания. Непонятно, будет ли автоматически восстановлено РУСАДА после истечения срока санкций в декабре 2022 года, нет ясности по поводу сроков возвращения российского флага в легкой атлетике и полноценного членства в Международном союзе биатлонистов. Информатор ВАДА Юлия Степанова может оказаться не последней, потребовавшей компенсацию за допинговую систему в России через комиссариат ООН по правам человека. Теоретически это грозит превратиться в новую главу в бесконечной саге. Но каким бы ни был финал, давно очевидно, что нашей репутации в мировом спортивном сообществе нанесен непоправимый ущерб.

Российский спорт будет ассоциировать с допингом еще невероятно долго. Справедливо или нет — другой вопрос, но это, увы, факт. При этом очевидно, что цели создания в нашей стране «антидопинговой культуры» бесконечные санкции, дисквалификации и отъем медалей не достигли. Коллективные наказания россиян сначала вызывали ажиотаж в обществе, но в итоге от них устали и болельщики, и функционеры, и спортсмены. При этом в России все равно еще находятся люди, которые решаются на допинговое мошенничество, и те, кто их оправдывает. Изменился мир, изменился спорт, изменились препараты. Но человеческую суть не победить. Причем не только в России.

Системная проблема

Как известно, в нашей стране допинговые скандалы по-настоящему заполыхали в конце нулевых, но в мировом антидопинге своеобразной точкой невозврата стала зимняя Олимпиада 2002 года. На этих Играх, напомним, были уличены российские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова, а также немец Йоханн Мюллег. После этого стало очевидно — игры в борьбу с запрещенкой закончились, началась настоящая жесть. И допингеры больше не рисковые чудаки, а настоящие преступники.

В Италии ввели за допинг уголовную ответственность, да и во многих других странах дела о допинговых нарушениях начали рассматриваться в гражданских судах. В Швеции буквально затравили попавшуюся перед Играми-2002 бобслеистку Людмилу Нарожиленко-Энквист. Даже североамериканские профессиональные лиги на этом фоне подобрались, запустив антидопинговые программы там, где они отсутствовали. Всемирные антидопинговый кодекс упрямые профи, правда, не подписали до сих пор, но это отдельная тема. Как бы то ни было, в следующие два десятилетия антидопинговая сфера притягивала скандалы как магнит. И очень многие из них не имели никакого отношения к России. Хотя по таблице отобранных медалей этого не скажешь.

Топ-6 стран по отобранным олимпийским медалям. Фото «СЭ»

Тем не менее мы собрали самые вопиющие истории, которые отвечают на вопрос, являлся ли допинг последние годы исключительно российской проблемой. На мой взгляд — однозначно нет. А занималось ли ВАДА какими-то другими скандалами, кроме связанных с нашей страной? Безусловно, занималось. Другой вопрос, что системных допинговых проблем нигде, кроме России (усилиями немецких судов в 1990-е годы, еще до создания ВАДА, — в Восточной Германии), найдено не было. И здесь уже возникает другой ключевой момент — что считать «системной проблемой». Характеристикой этого точно не может быть большое количество допинговых нарушений.

Традиционный лидер по допинговым наказаниям вовсе не Россия, а Италия. Но это как раз говорит о том, что там не церемонятся с нарушителями. И вообще, дело не в цифрах, а в том, насколько адекватно наказание России на фоне того, что творится в других странах. И здесь каждый волен делать выводы сам. С одной стороны, мы действительно отстаем в некоторых вопросах от мировых трендов. Например, у нас, в отличие от США, Франции, Италии, Великобритании и Германии, до сих пор не было ни одного публичного процесса по фактам массового нарушения антидопинговых законов. С другой — все эти процессы не дают результата. Допинг был, есть и, видимо, будет. И история показывает, что закручиванием гаек эту проблему не решить.

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Таймлайн «Русского дела»

28 марта 2000 года

Российская фигуристка Елена Бережная снята с чемпионата мира и дисквалифицирована на три месяца после положительного анализа на эфедрин.

10 августа 2000 года

Российская синхронистка Мария Киселева лишена золота чемпионата Европы за эфедрин. Дисквалификация на один месяц позволяет ей выступить на Играх в Сиднее и стать олимпийской чемпионкой.

6 июля 2001 года

Российская легкоатлетка Ольга Егорова сдает положительный тест на ЭПО. Но проба Б оказывается чистой, и наказания не следует.

23 февраля 2002 года

Российские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити дисквалифицированы за дарбэпоэтин. Спортсменки долго судятся, но в итоге завершают карьеру. Во время Олимпиады-2002 также приходит новость о дисквалификации на один год из-за фуросемида российских гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной.

24 января 2004 года

Футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов дисквалифицирован на год после положительного теста на бромантан.

23 августа 2004 года

Российская толкательница ядра Ирина Коржаненко лишена золотой медали Олимпиады в Афинах за станозолол. Поскольку это уже второй допинговый случай в карьере Коржаненко, она получила пожизненную дисквалификацию.

16 февраля 2006 года

Российская биатлонистка Ольга Пылева (Медведцева) во время Олимпиады в Турине сдает положительный тест на карфедон. Спортсменка лишена серебряной медали и дисквалифицирована на два года.

Ольга Пылева. Фото Александр Вильф, —

9 мая 2007 года

Российская метательница молота Татьяна Лысенко сдает положительную пробу на андростендион и получает дисквалификацию. В результате скандала дисквалифицирован главный тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Куличенко.

16 июля 2007 года

В мусорном баке швейцарской гостиницы, в которой жила сборная России по академической гребле, обнаружен мешок с оборудованием для переливания крови. В биоматериале находят ДНК трех россиян, все они дисквалифицированы. Вскоре следует дисквалификация еще четырех представителей сборной России. Нашей команде грозит четырехлетнее отстранение и пропуск Олимпиады в Пекине. Но международная федерация органичивается штрафом.

20 октября 2008 года

Семь российских легкоатлеток — Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко, Светлана Черкасова и Ольга Егорова — дисквалифицированы на два года за подмену допинг-проб. Дело тянулось с лета 2007 года.

13 февраля 2009 года

Международный союз биатлонистов объявляет, что в пробах россиян Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко нашли ЭПО. Вскоре на том же препарате ловят олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Юлию Чепалову и Евгения Дементьева.

Альбина Ахатова. Фото Александр Вильф, —

17 апреля 2012 года

Лидер российской велокоманды «Катюша» Денис Галимзянов признается в употреблении эритропоэтина и отправляется в дисквалификацию на два года.

23 декабря 2013 года

Российские биатлонистки Ирина Старых и Екатерина Юрьева сдают положительную пробу на ЭПО. Чуть позже аналогичные проблемы возникают у Александра Логинова.

13 мая 2014 года

Чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова дисквалифицирована на 16 месяцев за употребление стероидов, которые содержались в загрязненной биодобавке.

Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 декабря 2014 года

На немецком канале ARD выходит фильм Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике с участием супругов Юлии и Виталия Степановых и с использованием съемок скрытой камерой российских бегуний и тренеров.

1 января 2015 года

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявляет о начале расследования обвинений из фильма ARD независимой комиссией под руководством Ричарда Паунда.

20 января 2015 года

Олимпийские чемпионы — ходоки Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Валерий Борчин, а также бегунья Юлия Зарипова дисквалифицированы по показателям биопаспортов. Их дела тянулись с августа 2013 года.

17 февраля 2015 года

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев уходит в отставку.

17 июля 2015 года

Скандальный тренер российских ходоков Виктор Чегин уходит в отставку после открытия персонального дела по подозрению в использовании запрещенных веществ.

Виктор Чегин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

9 ноября 2015 года

Комиссия Паунда представляет первую часть своего доклада о злоупотреблениях с допингом в российской легкой атлетике и рекомендует ИААФ отстранить представителей России от участия в международных соревнованиях.

10 ноября 2015 года

ВАДА приостанавливает работу Московской антидопинговой лаборатории. Руководитель лаборатории Григорий Родченков подает в отставку.

13 ноября 2015 года

Совет ИААФ принимает решение о временной приостановке членства ВФЛА, что приводит к запрету для россиян на выступления за пределами своей страны.

20 ноября 2015 года

ИААФ отстраняет от соревнований пятерых российских спортсменов во главе с Марией Савиновой и пятерых тренеров, упомянутых в докладе Паунда.

17 ноября 2015 года

Григорий Родченков пересекает границу России и вместе с компрометирующими материалами бежит в США. В этом ему помогает американский режиссер Брайан Фогель. Ранее в США уезжает заместитель Родченкова Тимофей Соболевский.

Григорий Родченков. Фото из фильма «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля

18 ноября 2015 года

На заседании совета учредителей ВАДА принято решение лишить аккредитации РУСАДА. За тестирование российских спортсменов теперь отвечает Британское антидопинговое агентство (UKAD).

7 марта 2016 года

Теннисная суперзвезда Мария Шарапова объявляет, что сдала положительный допинг-тест на мельдоний. После всех объяснений с международной федерацией и судов Шарапова получает 15 месяцев дисквалификации.

Мария Шарапова. Фото Никита Успенский, —

15 февраля 2016 года

Внезапно умирает бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев. За две недели до этого скончался бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев. Родченков воспринимает эти смерти как «месть спецслужб».

8 марта 2016 года

Становится известно о массовых случаях поимки российских спортсменов на мельдонии и отстранения их от соревнований. Всего весной 2016 года проблемы с этим препаратом возникли у 34 россиян и около 100 иностранных спортсменов. Практически все первые жертвы мельдониевого скандала, кроме Шараповой, в итоге оправданы.

12 мая 2016

Американская газета The New York Times публикует интервью Григория Родченкова. В нем ученый рассказывает об употреблении допинга российскими чемпионами Сочи-2014 и о технологии подмены проб во время Игр с использованием «дырки в стене» и при помощи спецслужб.

17 мая 2016 года

Чемпион мира по тяжелой атлетике Алексей Ловчев дисквалифицирован на четыре года за ипаморелин. Спортсмен пытается оспорить в суде метод тестирования, но проигрывает.

19 мая 2016 года

ВАДА объявляет о создании Независимой комиссии по расследованию обвинений Родченкова, которую возглавляет канадский профессор Ричард Макларен.

За что россиян лишили флага. Фото Андрей Аносов, СБР

18 июня 2016 года

Следственный комитет России заводит уголовное дело в отношении Григория Родченкова. В рамках расследования опечатаны допинг-пробы из хранилища Московской антидопинговой лаборатории.

17 июня 2016 года

Совет ИААФ принимает решение не допустить российскую команду до Олимпийских игр в Рио. Разрешение стартовать получает только тренирующаяся в США прыгунья в длину Дарья Клишина.

18 июля 2016 года

Опубликована первая часть доклада Макларена. ВАДА рекомендует не допускать россиян до Олимпиады и Паралимпиады-2016. Однако МОК передает решение этого вопроса на уровень международных федераций. Часть российских спортсменов отстранена от Игр-2016, но многим из них удается отстоять свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме того, МОК поручает перепроверку доклада своей дисциплинарной комиссии под руководством Дениса Освальда и создает комиссию под руководством Ги Каниве (впоследствии его меняет Самуэль Шмид), которая занимается расследованием допинговой системы в российском спорте.

25 июля 2016 года

Олимпийский комитет России объявляет о создании Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавил почетный член МОК и почетный президент ОКР Виталий Смирнов. Задача комиссии — создание Национального плана борьбы с допингом, а также коммуникация с международными структурами.

7 августа 2016 года

Президент МПК Филип Крэйвен объявляет об отстранении российских паралимпийцев от участия в Паралимпиаде-2016 в связи с тем, что российская сторона не может гарантировать «чистоту» своих атлетов. ПКР пытается оспорить это решение в судах, но терпит неудачу. Паралимпийские игры в Рио проходят без участия России.

18 августа 2016 года

Многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева становится членом комиссии спортсменов МОК. Исинбаева проводит пресс-конференцию в Рио, где объявляет о завершении карьеры.

Елена Исинбаева. Фото Алексей Иванов, —

13 сентября 2016 года

Хакерская группа Fancy Bears публикует документы из взломанной базы данных ВАДА, согласно которым ряд ведущих иностранных спортсменов имеют терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов. ВАДА связывает хакеров с Россией, хотя подтверждений их национальной принадлежности не существует.

19 октября 2016 года

Министр спорта Виталий Мутко становится вице-премьером, а на должность министра приходит Павел Колобков. Покидают министерство упоминавшийся в первом докладе Макларена советник Наталья Желанова и замминистра Юрий Нагорных.

28 октября 2016 года

Принято решение о передаче Московской антидопинговой лаборатории в ведение МГУ им. Ломоносова.

3 ноября 2016 года

Госдума РФ принимает закон об уголовной ответственности тренеров и врачей за склонение спортсменов к употреблению допинга. Россия становится в один ряд с Италией и Германией, где допинговые преступления являются уголовными.

7 декабря 2016 года

Елена Исинбаева становится главой нового Наблюдательного совета РУСАДА. ВАДА выступает против этого назначения, припоминая Исинбаевой ее резкие высказывания в прошлом. Исинбаева вынуждена покинуть свой пост, став рядовым членом Набсовета.

9 декабря 2016 года

Ричард Макларен представляет вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более 1000 спортсменов из России из 30 видов спорта.

Препарат мельдоний, который применяли российские спортсмены. Фото Александр Федоров, «СЭ»

17 декабря 2016 года

В допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина накануне боя с канадцем Бермейном Стиверном обнаружен остарин. Стиверн отказывается от боя, но вместо него на ринг выходит француз Жоан Дюопа. Поветкин исключен из рейтингов ведущих боксерских организаций, но через полгода добивается оправдания.

27 декабря 2016 года

Международная лыжная федерация отстраняет от соревнований шесть российских лыжников во главе с Александром Легковым по подозрению в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи, высказанных в докладе Макларена. В биатлоне от соревнований отстранена Екатерина Глазырина.

20 января 2017 года

Премьера документального фильма Брайана Фогеля о Григории Родченкове «Икар». В тот же день в фильме Хайо Зеппельта появляется еще один информатор по вопросам «русского допинга» — бегун Андрей Дмитриев. Вскоре у Дмитриева начинаются неприятности с военкоматом, и он вынужден эмигрировать из России. Через год «Икар» получит «Оскара» в категории «Лучшая документальная картина».

8 февраля 2017 года

254 биатлониста и тренера во главе с французом Мартеном Фуркадом представляют на конгрессе IBU письмо с требованием ужесточения антидопинговых правил. Существенного ужесточения правил не происходит, но Фуркад отказывается пожимать руку российским биатлонистам на церемонии награждения.

24 февраля 2017 года

Международная федерация легкой атлетики начинает выдавать российским спортсменам разрешения на выступления под нейтральным флагом. В нейтральном статусе наши атлеты стартуют и на чемпионате мира в Лондоне в августе 2017 года. Затем это повторяется и на чемпионате мира 2019 года.

23 мая 2017 года

На президентском Совете по спорту в Краснодаре представлен Национальный план по борьбе с допингом.

31 августа 2017 года

В результате конкурса, в котором приняли участие более 700 претендентов, назначен новый генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

6 сентября 2017 года

Международный паралимпийский комитет разрешает выступление российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

25 октября 2017 года

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда начинает заседания по делам российских участников Олимпиады в Сочи. К концу декабря признаны виновными и пожизненно лишены олимпийской аккредитации 43 российских спортсмена из 46 обвиняемых.

9 ноября 2017 года

Следственный комитет России после опроса 700 свидетелей объявляет, что выводы Макларена о ведомственном сговоре по допинговому делу во время Олимпиады в Сочи, а также информация о подмене проб не подтвердились.

10 ноября 2017 года

ВАДА информирует, что в его распоряжении появилась украденная база данных Московской антидопинговой лаборатории с тестами спортсменов с января 2012-го по август 2015-го. В международные федерации отправлены данные, согласно которым еще примерно 300 российских спортсменов из 25 видов спорта могут быть обвинены в допинговых нарушениях.

5 декабря 2017 года

МОК принимает решение о временном отстранении Олимпийского комитета России, но допускает российских спортсменов на Игры в Пхенчхан под олимпийским флагом. Объявлено, что в Пхенчхан не смогут поехать россияне с допинговым прошлым. Комиссия Самуэля Шмида публикует свой доклад, в котором отрицает существование государственной допинговой системы в российском спорте.

Сборная России под нейтральным флагом. Фото ОКР

18 января 2018 года

Европейская гандбольная федерация дисквалифицирует гандболисток молодежной сборной России Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину из-за положительных допинг-проб на мельдоний. Врач, давший спортсменкам запрещенный препарат, отстранен на полтора года.

19 января 2018 года

Комиссия МОК по допуску отсеивает 111 спортсменов из 500, попавших в предварительную заявку сборной России на Олимпиаду-2018. Среди не приглашенных без объяснения причин — олимпийские чемпионы Виктор Ан, Антон Шипулин, Ксения Столбова, а также чемпион мира Сергей Устюгов.

25 января 2018 года

Россия заполняет только 169 квот из 215, завоеванных нашими спортсменами для участия в Олимпиаде. Все россияне едут выступать в Пхенчхане под флагом МОК.

1 февраля 2018 года

Спортивный арбитражный суд оправдывает по «сочинскому делу» 28 российских спортсменов во главе с Александром Легковым. Наказание 11 россиян во главе с Александром Зубковым осталось в силе. МОК подает апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но проигрывает дело. При этом никто из оправданных все равно не допущен до Олимпиады в Пхенчхане.

18 февраля 2018 года

Объявлено о положительной пробе на мельдоний бронзового призера Олимпиады российского керлингиста Александра Крушельницкого. В обмен на обещание облегчить наказание он признает свою вину, но в итоге все равно получает максимально возможную дисквалификацию — четыре года.

23 февраля 2018 года

Еще одна российская участница Олимпиады — бобслеистка Надежда Сергеева — сдает положительный допинг-тест на триметазидин. За этот инцидент Международный олимпийский комитет отказывается от идеи вернуть сборной России флаг на церемонии закрытия Игр. Через полгода Сергеева докажет в суде, что допинг попал в ее организм через загрязненное лекарство, не входящее в список запрещенных, и избежит наказания.

28 февраля 2018 года

Международный олимпийский комитет восстанавливает членство Олимпийского комитета России, которое было временно приостановлено на время Игр в Пхенчхане.

22 июля 2018 года

ВАДА снимает одно из самых неприемлемых для России требований «дорожной карты по восстановлению РУСАДА» — признание доклада Макларена. В ответ министр спорта РФ Павел Колобков обещает предоставить в распоряжение специалистов ВАДА базу данных Московской лаборатории.

3 августа 2018 года

Российский прыгун в высоту Данила Лысенко отстранен из-за пропуска трех допинг-тестов. Ради своего спасения с помощью функционеров и тренера он предоставляет поддельные справки, что приводит к большим неприятностям для всей федерации.

Данила Лысенко. Фото Никита Успенский, —

20 сентября 2018 года

Исполком ВАДА восстанавливает РУСАДА, несмотря на критику со стороны некоторых национальных антидопинговых агентств и отдельных западных спортсменов.

21 ноября 2018 года

Мосгорсуд не признает вины бобслеиста Александра Зубкова и признает его олимпийским чемпионом Сочи-2014, фактические отменяя на территории России вердикт Спортивного арбитражного суда.

13 декабря 2018 года

Австрийская полиция проводит допрос биатлонистов сборной России на сборах в Хохфильцене. Обвинений не предъявлено, но расстроенный лидер нашей сборной Антон Шипулин принимает решение о завершении карьеры.

17 января 2019 года

Эксперты ВАДА завершают копирование базы данных Московской антидопинговой лаборатории и начинают сличать информацию с теми данными, которые были получены информаторами нелегальным путем.

27 июня 2019 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицирует олимпийского чемпиона по академической гребле Сергея Федоровцева на четыре года за положительную пробу на триметазидин, сданную россиянином в мае 2016 года.

23 августа 2019 года

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина во время чемпионата мира. При этом Кузнецов продолжает выступление в НХЛ. Там он дисквалифицирован всего на три матча за «ненадлежащее поведение».

Евгений Кузнецов. Фото Алексей Иванов, —

23 сентября 2019 года

ВАДА заявляет, что Россия внесла в базу данных Московской антидопинговой лаборатории серьезные нелегальные изменения, и на этом основании начинает процедуру отзыва признания у РУСАДА.

9 декабря 2019 года

В качестве ответа на якобы имевшие место махинации с базой данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство объявляет о четырехлетних санкциях в отношении российского спорта — лишение флага на крупнейших соревнованиях, запрет на проведение больших турниров и запрет российским чиновникам занимать посты в международных спортивных организациях.

24 декабря 2019 года

Российское антидопинговое агентство не соглашается с санкциями ВАДА, и дело направляется в спортивный арбитраж. При этом гендиректор РУСАДА Юрий Ганус излагает для ВАДА «особую личную позицию», поддерживающую санкции.

21 ноября 2019 года

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин и еще четверо российских функционеров отстранены из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

15 февраля 2020 года

Международный союз биатлонистов признает олимпийских чемпионов из России Евгения Устюгова и Светлану Слепцову виновными в нарушении антидопинговых правил. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Положительные пробы относились к 2013 году, а к моменту вынесения наказания оба закончили карьеру. Устюгов пытался через CAS доказать, что отклонения в показателях его биопаспорта были вызваны генетическими особенностями, но потерпел неудачу.

22 февраля 2020 года

В шесть утра накануне гонки чемпионата мира в итальянской Антерсельве полиция проводит обыск в номере российского биатлониста Александра Логинова. Никаких криминальных находок нет, но расстроенный лидер сборной России отказывается стартовать в следующей личной гонке.

Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР

12 марта 2020 года

Международная федерация легкой атлетики накладывает на Всероссийскую федерацию по «делу Лысенко» штраф в 5 миллионов долларов за махинации по «делу Данилы Лысенко». Через полгода выясняется, что ВФЛА не может найти таких денег — глава организации Евгений Юрченко подает в отставку, а деньги на штраф выделяет Минспорта РФ.

26 марта 2020 года

Канадский суд отказывается рассматривать иск российских велогонщиков к Ричарду Макларену, заявив, что дело находится в компетенции судебных органов Швейцарии.

24 августа 2020 года

По итогам аудиторской проверки Юрий Ганус уволен с должности генерального директора Российского антидопингового агентства.

16 сентября 2020 года

Суд Парижа приговаривает к трем года тюрьмы за сокрытие положительных допинг-проб экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Бывший тренер сборной России Алексей Мельников приговорен к двум годам лишения свободы за «пассивную коррупцию». Расследование проводилось в рамках уголовного дела бывшего главы Международной федерации легкой атлетики Ламина Диака.

24 сентября 2020 года

Спортивный арбитражный суд оправдывает российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, но отклоняет апелляцию Ольги Зайцевой. Все они проходили по делу о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи. Зайцева подала жалобу в Федеральный суд Швейцарии.

26 октября 2020 года

Впервые российский суд приговаривает к реальному тюремному сроку обвиняемого в распространении допинга. Михаил Клишов, тренер по пауэрлифтингу из Северодвинска, получил два с половиной года тюрьмы, но был отпущен на свободу, поскольку успел отбыть наказание в СИЗО.

17 декабря 2020 года

Спортивный арбитражный суд сокращает с четырех до двух лет санкции российского спорта по делу о базе данных Московской лаборатории. При этом запреты на флаг и гимн все равно затрагивают две Олимпиады — в Токио и Пекине. РУСАДА и ВАДА отказались от подачи апелляций на это решение.

3 марта 2021 года

Бывшая фигуристка сборной России Мария Сотскова получает рекордную дисквалификацию на десять лет — за положительную пробу на фуросемид и предоставление поддельной справки.

Мария Сотскова. Фото Ксения Нуртдинова

18 марта 2021 года

Международная федерация легкой атлетики возобновляет выдачу россиянам нейтрального статуса и одобряет план по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.

Тайм-лайн крупнейших зарубежных допинговых скандалов в XXI веке

18 февраля 2001 года

Начинается скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам: в пробах шести финских спортсменов найден гидроксиэтилкрахмал — запрещенное вещество, способное маскировать прием «кровяного допинга». Вся «лахтинская шестерка» получает двухлетний бан, дисквалифицированы также два тренера и два врача сборной Финляндии.

4 ноября 2001 года

Звезда шведского спорта Людмила Нарожиленко-Энквист признается в положительном тесте на стероиды и объявляет о завершении карьеры. Она была олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира в беге с барьерами, а на Играх 2002 года собиралась выступить как бобслеистка.

26 ноября 2001 года

Объявлено о том, что великий кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор сдал положительный тест на нандролон. Второй за карьеру допинговый инцидент стал причиной решения легкоатлета завершить карьеру, не дожидаясь расследования.

24 января 2003 года

Спортивный арбитражный суд подтверждает наказание испанского лыжника Йоханна Мюллега за положительный тест на дарбэпоэтин на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Мюллег лишен золота в марафоне и дисквалифицирован на два года. Ранее аналогичные наказания получили российские лыжницы Лариса Лазутина и Ольга Данилова.

14 февраля 2004 года

От передозировки наркотиков в гостиничном номере умирает знаменитый итальянский велогонщик Марко Пантани.

12 августа 2004 года

Звезда спринта из Греции Екатерина Тану имитирует ДТП, для того чтобы избежать внесоревновательного тестирования на допинг. Для Тану это третий «флажок», поэтому, когда обман раскрылся, она получила двухлетнюю дисквалификацию.

28 августа 2004 года

Венгерский метатель молота Роберт Фазекаш пойман в Афинах на махинациях во время сдачи допинг-пробы. Он вводил емкость с заранее заготовленной «чистой мочой» себе в прямую кишку и на глазах у инспектора наполнял контейнер через закрепленную на пенисе прозрачную трубку.

3 октября 2004 года

Итальянский врач Микеле Феррари, работавший со многими звездными велогонщиками, приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за «злоупотребление служебным положением». Через полтора года Феррари добился отмены этого приговора.

27 февраля 2005 года

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признается, что во время своей карьеры в бодибилдинге активно принимал стероиды.

22 мая 2006 года

Испанская жандармерия арестовывает доктора Фуэнтеса и находит в связанных с ним лабораториями запрещенные препараты и списки с кодовыми именами спортсменов, которым они предназначались.

29 июля 2006 года

Американский спринтер Джастин Гэтлин объявляет на пресс-конференции, что в его допинг-пробе обнаружено повышенное содержание тестостерона. По словам спортсмена, гормон роста мог попасть в его организм через лечебную мазь. Это был повторный допинговый инцидент с Гэтлином, но он в итоге отделался четырехлетним отстранением.

25 сентября 2006 года

Перед чемпионатом мира по тяжелой атлетике дисквалифицирована вся сборная Ирана. Из 11 иранских штангистов на допинге попались девять. Через год на применении запрещенных препаратов попались 11 греческих штангистов и 11 спортсменов из Болгарии.

21 сентября 2007 года

Американец Флойд Лэндис признан виновным в употреблении тестестерона и лишен титула победителя многодневки «Тур де Франс» 2006 года. Срок дисквалификации составил два года.

5 октября 2007 года

Пресс-конференция суперзвезды американской легкой атлетики Мэрион Джонс, во время которой она под напором доказательств признается в допинговых нарушениях и лжесвидетельстве.

1 ноября 2007 года

Звездная теннисистка Мартина Хингис из Швейцарии объявляет о завершении карьеры из-за положительного допинг-теста на кокаин.

Мартина Хингис. Фото Григорий Филиппов, —

24 января 2008 года

Допинг-тест, сданный финской биатлонисткой Кайсой Варис, дал положительный результат на эритропоэтин. Это был второй допинговый кейс финки, и она была отстранена пожизненно. Однако спортивный арбитраж неожиданно отменил наказание из-за процедурных нарушений во время тестирования.

27 июня 2008 года

Исполком МОК принимает правило, согласно которому дисквалифицированный за допинг спортсмен автоматически лишается права на участие в следующей Олимпиаде, даже если его срок наказания к тому времени завершится. Однако через три года американский легкоатлет Лашон Мерритт через CAS добивается отмены этого «двойного наказания».

1 февраля 2009 года

Один из британских таблоидов публикует фото легендарного пловца Майкла Фелпс с прибором для курения марихуаны на вечеринке. Формально это не являлось нарушением антидопинговых правил, но Федерация плавания США на всякий случай отстраняет спортсмена на три месяца.

28 января 2011 года

Трехкратный победитель веломногодневки «Тур де Франс» испанец Альберто Контадор дисквалифицирован на один год за употребление кленбутерола.

9 апреля 2011 года

Звезда американской бейсбольной лиги Мэнни Родригес объявляет о завершении карьеры после того, как во второй раз за три года сдал положительный допинг-тест. Бейсболист получил 100 матчей дисквалификации, но уже к концу года наказание было уменьшено вдвое.

18 августа 2011 года

Бывший главный тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Вальтер Майер приговорен к 15 месяцам тюрьмы (12 из которых — условно) за распространение запрещенных препаратов.

17 января 2013 года

Легенда велоспорта Лэнс Армстронг в телевизионном интервью Опре Уинфри под напором доказательств, собранных Антидопинговым агентством США, признается в использовании запрещенных препаратов на протяжении всей своей карьеры. За полгода до этого Армстронг был пожизненно дисквалифицирован и лишен титулов, завоеванных после 1998 года.

2 мая 2014 года

Знаменитый американский спринтер Тайсон Гэй дисквалифицирован на один год за применение стероидов на чемпионате США.

16 января 2015 года

Итальянская фигуристка Каролина Костнер дисквалифицирована на год и четыре месяца за содействие в применении запрещенных препаратов. Костнер прятала от допинг-офицеров своего бойфренда — олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Алекса Швацера.

20 июля 2016 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицирует норвежского лыжника Мартина Йонсруда Сундбю на два месяца за злоупотребление противоастматическим препаратом сальбутамол. Сундбю также лишен победы в «Тур де Ски» и Кубке мира 2015 года.

16 сентября 2016 года

В допинг-пробе норвежской лыжницы Терезы Йохауг обнаружен анаболический стероид клостебол. Спортсменка заявила, что допинг содержался в креме для губ, который дал ей врач сборной. Сначала Йохауг получила 13 месяцев дисквалификации, но потом CAS увеличил срок наказания до 18 месяцев.

23 января 2017 года

На одной из заправок в Германии найдена коробка с отходами медикаментов, принадлежащая сборной Казахстана по биатлону. Через год в номерах казахстанских спортсменов проводится обыск, после девять из них получают отстранение по подозрению в нарушении допинговых правил. А еще через год всех подозреваемых оправдывают.

4 апреля 2017 года

Итальянский доктор Микеле Феррари осужден на 18 месяцев тюрьмы условно за распространение допинга по делу биатлониста Даниэля Ташлера.

11 мая 2017 года

Тренер американских тяжелоатлетов Майкл Гинграс отстранен на 12 лет за распространение допинга. Результаты спортсменов, которые работали под руководством этого специалиста, были аннулированы.

6 марта 2018 года

В допинг-пробе мексиканского боксера Сауля Альвареса, взятой в рамках добровольного тестирования перед боем с Геннадием Головкиным из Казахстана, находят следы кленбутерола. Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицирует Альвареса на шесть месяцев.

27 февраля 2019 года

Полицейский рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде (Австрия). За переливание крови арестованы пять лыжников, один из них пойман с поличным. Через два года организатор этих нарушений — немецкий доктор Марк Шмидт — получит четыре года и десять месяцев тюрьмы.

20 апреля 2019 года

Международная федерация легкой атлетики дисквалифицирует на четыре года олимпийского чемпиона из Кении Асбеля Кипропа за употребление эритропоэтина.

1 октября 2019 года

Американское антидопинговое агентство отстраняет от спорта на четыре года руководителя легкоатлетического проекта «Орегон» Альберто Салазара, в прошлом работавшего с Мо Фара и другими известными бегунами на средние и длинные дистанции.

23 декабря 2019 года

Звезда UFC Джон Джонс накануне боя с Александром Густафссоном в третий раз за карьеру проваливает допинг-тест. Однако никакого наказания не следует. Просто поединок переносится из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

27 февраля 2020 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицирует китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за разбитые пробирки и дебош во время допинг-контроля. Ранее Международная федерация водных видов спорта решила не наказывать Сунь Яна из-за нарушений, допущенных во время допинг-контроля.

4 июня 2020 года

Ричард Макларен публикует доклад о «культуре допинга и системной коррупции» в Международной федерации тяжелой атлетики.

5 декабря 2020 года

Президент США подписывает Акт Родченкова — закон, позволяющий американским судам привлекать к уголовной ответственности иностранных спортсменов за допинговые инциденты на соревнованиях с участием американцев. Под действие Акта не подпадают североамериканские профессиональные лиги.

12 марта 2021 года

Трибунал практикующих врачей Великобритании признает бывшего врача национальной сборной и велокоманды Sky Ричарда Фримена виновным в использовании допинга по 18 пунктам обвинения.