Рылов: «Ты не можешь быть лучшим в мире, если не будешь прогрессировать»
Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свои результаты на Олимпиаде в Токио.
— Это все (встреча в аэропорту. — Прим. «СЭ») тоже нагрузка эмоциональная.
— После чемпионского заплыва ты даже не улыбнулся. Почему так?
— Был недоволен результатом. Именно временем. Есть фактор победы, а есть фактор прогрессии в спорте. Ты не можешь быть лучшим в мире, если не будешь прогрессировать. Если я хочу оставаться в топе, то нужно стараться делать 51 секунду.
— Есть осознание, что сделал большое дело для страны?
— Сложно сказать. Пока такого осознания нет.
— Ситуация с американцем...
— Не буду отвечать.
— Как оценишь свое выступление и команды?
— Свое на 85 процентов, последнюю сотню считаю немного неудовлетворительной. В остальном все прошло по краю.
— Как прошел допинг-контроль?
— Все хорошо, как обычно. Ничего не было.
— Будем ждать тебя в Париже?
— Посмотрим.
В Токио Рылов выиграл две золотые медали: на дистанции 100 и 200 метров на спине.
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