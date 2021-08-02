Рылов: «Ты не можешь быть лучшим в мире, если не будешь прогрессировать»

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свои результаты на Олимпиаде в Токио.

— Это все (встреча в аэропорту. — Прим. «СЭ») тоже нагрузка эмоциональная.

— После чемпионского заплыва ты даже не улыбнулся. Почему так?

— Был недоволен результатом. Именно временем. Есть фактор победы, а есть фактор прогрессии в спорте. Ты не можешь быть лучшим в мире, если не будешь прогрессировать. Если я хочу оставаться в топе, то нужно стараться делать 51 секунду.

— Есть осознание, что сделал большое дело для страны?

— Сложно сказать. Пока такого осознания нет.

— Ситуация с американцем...

— Не буду отвечать.

— Как оценишь свое выступление и команды?

— Свое на 85 процентов, последнюю сотню считаю немного неудовлетворительной. В остальном все прошло по краю.

— Как прошел допинг-контроль?

— Все хорошо, как обычно. Ничего не было.

— Будем ждать тебя в Париже?

— Посмотрим.

В Токио Рылов выиграл две золотые медали: на дистанции 100 и 200 метров на спине.