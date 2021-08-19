Пловец Колесников: «Если ты не дурачок, ты не откажешься от Олимпиады даже без флага»

Российский пловец, двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников побывал в редакции «СЭ» и прокомментировал призывы российских болельщиков не участвовать в Олимпиадах в нейтральном статусе.

— Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут: вот что вы без флага поехали? Откровенно, человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится — о'кей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает. Но мы все в одной стране живем. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за проблем в экономике, условно. Но это не дает права так относиться к людям.

— А надо было бойкотировать, получается?

— Кто-то из спортсменов был категорически против поездки без флага, для него это было принципиально. Но, конечно, все поехали. Ты не откажешься. Если не дурачок.

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