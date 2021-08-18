Климент Колесников: Хейт к русским в Токио / Чего не хватило для золота Олимпиады

В среду гостем редакции «СЭ» станет Климент Колесников — один из главных героев Олимпийских игр-2020.

В Токио 21-летний пловец выиграл серебряную медаль на 100 м на спине и стал третьим на 100 м вольным стилем. В студии с ним будет наш корреспондент Дмитрий Кузнецов, начало эфира — в 12.00 по московскому времени.

Некоторые темы эфира:

— серебро и бронза Олимпийских игр — это успех или неудача;

— хейт от Райана Мерфи в отношении российских пловцов;

— самый обидный старт в Токио;

— как правильно проводить отбор в сборную. Мнение Климента;

— почему в России плавание не самый популярный вид спорта и почему в стране закрываются так много бассейнов.