Климент Колесников: Хейт к русским в Токио / Чего не хватило для золота Олимпиады
09:45
В среду гостем редакции «СЭ» станет Климент Колесников — один из главных героев Олимпийских игр-2020.
В Токио 21-летний пловец выиграл серебряную медаль на 100 м на спине и стал третьим на 100 м вольным стилем. В студии с ним будет наш корреспондент Дмитрий Кузнецов, начало эфира — в 12.00 по московскому времени.
Некоторые темы эфира:
— серебро и бронза Олимпийских игр — это успех или неудача;
— хейт от Райана Мерфи в отношении российских пловцов;
— самый обидный старт в Токио;
— как правильно проводить отбор в сборную. Мнение Климента;
— почему в России плавание не самый популярный вид спорта и почему в стране закрываются так много бассейнов.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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