Пловчиха Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио
18:31
Российская пловчиха Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Спасибо тем, кто был рядом все это время и верил. За позитив и негатив, за добрые слова и «не очень». Все это делает меня сильнее», — написала Ефимова в Instagram.
На дистанции 100 м брассом 29-летняя спортсменка стала пятой.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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