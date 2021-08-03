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Пловчиха Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио

18:31
Юлия Ефимова. Фото Getty Images
Юлия Ефимова. Фото Getty Images
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Российская пловчиха Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Спасибо тем, кто был рядом все это время и верил. За позитив и негатив, за добрые слова и «не очень». Все это делает меня сильнее», — написала Ефимова в Instagram.

На дистанции 100 м брассом 29-летняя спортсменка стала пятой.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSHetjqNMJh/

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