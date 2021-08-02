Мерфи: «Поговорил с Рыловым и Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня»

Американский пловец Райан Мерфи рассказал, что пообщался с россиянами Евгением Рыловым и Климентом Колесниковым после инцидента с неправильным толкованием СМИ его слов.

«Тот самый вопрос о допинге в плавании мне задали в крайне неподходящий момент. Я считаю, что данная проблема существует, но никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам я не делал. Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили. В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения. Как только я узнал, что мои слова неправильно передали, то я сразу же связался с Рыловым», — сказал Мерфи в эфире «Матч ТВ».

Рылов победил на Играх в Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. После финала на дистанции 200 м американский пловец Райан Мерфи заявил, что он осознавал, что будет соревноваться в заплыве, который, возможно, был «нечистым». Однако позже он сказал, что его слова не относились к российским спортсменам. После инцидента Мерфи связался с Рыловым через соцсети и разъяснил ситуацию.