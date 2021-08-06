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Подписчики поздравили Ефимову с победой на Олимпиаде в Токио

11:53
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в подсолнуховом поле.

Некоторые подписчики отреагировали на новый пост странным образом. Они поздравили ее с победой на Олимпиаде, хотя на Играх в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.

Комментарии в Instagram

ab_artnl: С победой на Олимпийских играх. Молодчина.

Maksvipinov: Юля, с победой на Олимпиаде. Молодец ты наша.

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