Подписчики поздравили Ефимову с победой на Олимпиаде в Токио
11:53
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в подсолнуховом поле.
Некоторые подписчики отреагировали на новый пост странным образом. Они поздравили ее с победой на Олимпиаде, хотя на Играх в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом.
Комментарии в Instagram
ab_artnl: С победой на Олимпийских играх. Молодчина.
Maksvipinov: Юля, с победой на Олимпиаде. Молодец ты наша.
Читайте также
Международная федерация волейбола сделала заявление по поводу допинга у бразильянки после победы над Россией
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю