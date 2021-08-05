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Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде, Абросимов — 19-й

02:22
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Немецкий пловец Флориан Велльброк выиграл золотую медаль Олимпийских игр в плавании на 10 километров на открытой воде. Он преодолел дистанцию за 1 час 48 минут и 33,7 секунды.

Российскин Кирилл Абросимов показал 19-й результат.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Плавание

10 км, открытая вода

Финал

1. Флориан Велльброк (Германия) — 1:48.33,7

2. Кшиштоф Расовски (Венгрия) — отставание 25,3

3. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 27,4

19. Кирилл Абросимов (Россия) — 5.55,6

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Евгений Козинов все материалы автора

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