Велльброк выиграл заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде, Абросимов — 19-й
02:22
Немецкий пловец Флориан Велльброк выиграл золотую медаль Олимпийских игр в плавании на 10 километров на открытой воде. Он преодолел дистанцию за 1 час 48 минут и 33,7 секунды.
Российскин Кирилл Абросимов показал 19-й результат.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Плавание
10 км, открытая вода
Финал
1. Флориан Велльброк (Германия) — 1:48.33,7
2. Кшиштоф Расовски (Венгрия) — отставание 25,3
3. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 27,4
19. Кирилл Абросимов (Россия) — 5.55,6
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