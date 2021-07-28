Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

В четверг стартует женский олимпийский турнир по регби-7, на котором впервые в истории выступит сборная России.

В Токио на Олимпийских играх начинают соревноваться регбистки. Во втором в истории турнире по «семерке» у женщин выступят 12 сильнейших команд планеты, среди которых на этот раз будут и россиянки. Перед стартом турнира «СЭ» отвечает на несколько главных вопросов, которые могут возникнуть у болельщиков.

И сразу скажем — да, сборная Новой Зеландии в этом виде спорта танцует хаку. Новозеландские девушки известны по прозвищу «Черные папоротники» и исполняют свою разновидность боевого танца маори, прославившуюся на весь мир благодаря мужской сборной по «большому» регби. Так что шанс увидеть хаку на Олимпиаде у нас будет.

Что такое регби-7?

Между прочим, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев перед отправлением в Токио говорил, что помимо гандбола собирается следить за женским турниром по регби-7 и болеть за российскую сборную. По его мнению, «семерка» очень увлекательный вид спорта — динамичный, азартный, и скучно здесь не бывает. Думаю, под этими словами готовы подписаться многие.

«Семерка» — одна из разновидностей регби, наряду с традиционным регби-15 и регбилиг (регби-13). Считается, что она возникла в Шотландии в 1883 году, когда в городе Мелроуз решили сократить затраты на проведение игр. Сделать это предложили самым простым способом — вдвое урезать количество игроков в командах. Между прочим, турнир Melrose Sevens до сих пор проводится ежегодно. А вот мировую популярность регби-7 получило только в конце XX века, когда широко начали проводить международные соревнования. Дисциплина быстро набрала популярность и уже к 2016 году попала в олимпийскую программу.

Основные отличия регби-7 от старшего брата:

— в составе команд 7 игроков на поле: три форварда и четыре защитника, а также 5 запасных (в «большом» регби — 15 и 8);

— игра состоит из двух таймов по 7 минут, длительность перерыва не больше 2 минут (в регби-15 — 40 и 10);

— в случае ничьей назначается дополнительное время из двух таймов по 5 минут до первого результативного действия;

— реализация пробивается не с места, а с отскока от поля, на это дается 30 секунд после совершения попытки (против 90);

— в схватках участвуют всего трое игроков (в «большом» регби — 8);

— после результативного действия мяч остается у совершившей это действие команды, а не передается сопернику;

— желтая карточка влечет удаление на 2 минуты, а не на 10.

Притом что количество игроков уменьшено вдвое, в «семерку» играют на поле стандартных размеров, что значительно увеличивает количество свободного пространства и возможности для маневра. Но еще это означает, что игрокам и бегать нужно примерно вдвое больше, поэтому таких массивных атлетов, как в регби-15, здесь вы не увидите. Все правила регби-7 направлены на то, чтобы максимально увеличить темп игры — обстановка на поле может меняться мгновенно, при этом вся игра укладывается меньше чем в полчаса. За трехчасовую сессию успевают провести шесть матчей.

Каков формат олимпийского турнира по регби-7?

Именно из-за динамичности этого вида спорта на весь турнир с участием 12 команд на Олимпиаде отведено всего три дня. Один — на групповой этап, второй — на первый раунд плей-офф и третий — на решающие встречи. И это еще много, обычно на все про все на международных стартах выделяют два игровых дня.

Участницы разделены на три группы по четыре сборных — после кругового турнира восемь команд попадают в медальный плей-офф. Как несложно догадаться, это по две лучшие команды из каждой четверки и две из числа занявших третьи места. При этом проигравшие в плей-офф не заканчивают выступления. Все 12 команд проводят полуфиналы и финалы — выбывшие из основного турнира продолжают играть в утешительных.

Отбор на Игры проводился в три этапа — первыми в Токио попали четыре лучшие команды Мировой серии сезона-2018/19. Затем состоялись континентальные квалификации. И последним шансом получить лицензию был мировой отбор, прошедший всего месяц с небольшим назад в Монако. Кстати, именно там билеты в Японию забронировали за собой россиянки.

На что претендует сборная России?

Пять лет назад наши девушки прошли примерно тот же путь, но в финале последнего отборочного турнира проиграли Испании, а в Рио отправлялся только победитель квалификации. Испанки поехали на Игры, одержали там две победы в пяти проведенных матчах и стали седьмыми. Пожалуй, задача россиянок на этот раз — выступить не хуже.

Получить свою лицензию сборная могла еще два года назад, когда европейский отборочный турнир проходил в Казани. Но болельщикам довелось испытать дежавю: хозяйки дошли до финала, в котором уступили команде Великобритании, а второе место не давало ничего. Но последним шансом наши девушки на этот раз воспользовались.

Какое же место занимают в мире регби-7 «Медведицы», как еще называют российскую команду? В Европе они одни из лучших, что подтверждается семью титулами чемпионок континента за последние девять лет. Вот только дело в том, что все элитные команды в этом виде спорта — из-за пределов Старого Света. На двух последних Кубках мира россиянки выбывали на стадии четвертьфиналов, в Мировой серии обычно занимают места с пятого по седьмое.

А в группе в Токио у нас собрана лучшая на данный момент команда мира — сборная Новой Зеландии, а также та самая Великобритания и Кения. Впрочем, в истории сборной России есть и победа над новозеландками, причем со счетом 33:7 (дело было в декабре 2015-го). Поэтому можно сказать, что главная задача девушек — выйти в плей-офф, желательно со второго места, и как следует там пошуметь. Для этого у них есть все шансы. А там один удачный матч может помочь достичь заоблачных высот.

Кто фавориты турнира?

Команда номер один в мире на данный момент — Новая Зеландия. «Черные папоротники» выиграли последние два розыгрыша Мировой серии и являются действующими обладательницами Кубка мира в «семерке». Сразу три их звезды — Порция Вудмен, Руби Туи и Микаэла Блайд — признавались международной федерацией лучшими игроками в мире, причем Блайд — два года подряд. В коллекции новозеландок не хватает только олимпийского золота, и все идет к тому, что оно у них появится.

Помешать им может, например, Австралия — действующий олимпийский чемпион, и победители Мировой серии-2017. Конкуренция в команде такая, что в состав на этот раз не попала лучший бомбардир в истории сборной Эллия Грин. Но все равно в заявке у австралиек шесть победительниц Игр в Рио во главе с Шарни Уильямс и Шеннон Перри.

Очень сильна сборная Канады, занимающая сейчас второе место в мировом рейтинге. Канадки — бронзовый призер Игр в Рио и обладательницы серебра Кубка мира-2013, и у них из того состава в строю тоже шесть игроков. В том числе самая результативная регбистка в истории Мировой серии Гислен Ландри — 1356 очков.

Также не стоит сбрасывать со счетов сборные США, Великобритании, Франции и Китая. Во всех из них есть звездные игроки, способные решать исход матчей. Поэтому нас ждут очень интересные три дня.