Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Регби-7
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Регби-7

Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:00
Регбистки. Фото Instagram
Регбистки. Фото Instagram
Теги:
В четверг стартует женский олимпийский турнир по регби-7, на котором впервые в истории выступит сборная России.

В Токио на Олимпийских играх начинают соревноваться регбистки. Во втором в истории турнире по «семерке» у женщин выступят 12 сильнейших команд планеты, среди которых на этот раз будут и россиянки. Перед стартом турнира «СЭ» отвечает на несколько главных вопросов, которые могут возникнуть у болельщиков.

И сразу скажем — да, сборная Новой Зеландии в этом виде спорта танцует хаку. Новозеландские девушки известны по прозвищу «Черные папоротники» и исполняют свою разновидность боевого танца маори, прославившуюся на весь мир благодаря мужской сборной по «большому» регби. Так что шанс увидеть хаку на Олимпиаде у нас будет.

Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

Что такое регби-7?

Между прочим, глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев перед отправлением в Токио говорил, что помимо гандбола собирается следить за женским турниром по регби-7 и болеть за российскую сборную. По его мнению, «семерка» очень увлекательный вид спорта — динамичный, азартный, и скучно здесь не бывает. Думаю, под этими словами готовы подписаться многие.

«Семерка» — одна из разновидностей регби, наряду с традиционным регби-15 и регбилиг (регби-13). Считается, что она возникла в Шотландии в 1883 году, когда в городе Мелроуз решили сократить затраты на проведение игр. Сделать это предложили самым простым способом — вдвое урезать количество игроков в командах. Между прочим, турнир Melrose Sevens до сих пор проводится ежегодно. А вот мировую популярность регби-7 получило только в конце XX века, когда широко начали проводить международные соревнования. Дисциплина быстро набрала популярность и уже к 2016 году попала в олимпийскую программу.

Основные отличия регби-7 от старшего брата:

— в составе команд 7 игроков на поле: три форварда и четыре защитника, а также 5 запасных (в «большом» регби — 15 и 8);

— игра состоит из двух таймов по 7 минут, длительность перерыва не больше 2 минут (в регби-15 — 40 и 10);

— в случае ничьей назначается дополнительное время из двух таймов по 5 минут до первого результативного действия;

— реализация пробивается не с места, а с отскока от поля, на это дается 30 секунд после совершения попытки (против 90);

— в схватках участвуют всего трое игроков (в «большом» регби — 8);

— после результативного действия мяч остается у совершившей это действие команды, а не передается сопернику;

— желтая карточка влечет удаление на 2 минуты, а не на 10.

Притом что количество игроков уменьшено вдвое, в «семерку» играют на поле стандартных размеров, что значительно увеличивает количество свободного пространства и возможности для маневра. Но еще это означает, что игрокам и бегать нужно примерно вдвое больше, поэтому таких массивных атлетов, как в регби-15, здесь вы не увидите. Все правила регби-7 направлены на то, чтобы максимально увеличить темп игры — обстановка на поле может меняться мгновенно, при этом вся игра укладывается меньше чем в полчаса. За трехчасовую сессию успевают провести шесть матчей.

Байзат Хамидова (с&nbsp;мячом).«Сидели в траве день, боясь шелохнуться, — чтобы боевики не заметили». Регбистка сборной России из дагестанского села выступит на Олимпиаде

Каков формат олимпийского турнира по регби-7?

Именно из-за динамичности этого вида спорта на весь турнир с участием 12 команд на Олимпиаде отведено всего три дня. Один — на групповой этап, второй — на первый раунд плей-офф и третий — на решающие встречи. И это еще много, обычно на все про все на международных стартах выделяют два игровых дня.

Участницы разделены на три группы по четыре сборных — после кругового турнира восемь команд попадают в медальный плей-офф. Как несложно догадаться, это по две лучшие команды из каждой четверки и две из числа занявших третьи места. При этом проигравшие в плей-офф не заканчивают выступления. Все 12 команд проводят полуфиналы и финалы — выбывшие из основного турнира продолжают играть в утешительных.

Отбор на Игры проводился в три этапа — первыми в Токио попали четыре лучшие команды Мировой серии сезона-2018/19. Затем состоялись континентальные квалификации. И последним шансом получить лицензию был мировой отбор, прошедший всего месяц с небольшим назад в Монако. Кстати, именно там билеты в Японию забронировали за собой россиянки.

Олимпиада в&nbsp;Токио.Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований

На что претендует сборная России?

Пять лет назад наши девушки прошли примерно тот же путь, но в финале последнего отборочного турнира проиграли Испании, а в Рио отправлялся только победитель квалификации. Испанки поехали на Игры, одержали там две победы в пяти проведенных матчах и стали седьмыми. Пожалуй, задача россиянок на этот раз — выступить не хуже.

Получить свою лицензию сборная могла еще два года назад, когда европейский отборочный турнир проходил в Казани. Но болельщикам довелось испытать дежавю: хозяйки дошли до финала, в котором уступили команде Великобритании, а второе место не давало ничего. Но последним шансом наши девушки на этот раз воспользовались.

Какое же место занимают в мире регби-7 «Медведицы», как еще называют российскую команду? В Европе они одни из лучших, что подтверждается семью титулами чемпионок континента за последние девять лет. Вот только дело в том, что все элитные команды в этом виде спорта — из-за пределов Старого Света. На двух последних Кубках мира россиянки выбывали на стадии четвертьфиналов, в Мировой серии обычно занимают места с пятого по седьмое.

А в группе в Токио у нас собрана лучшая на данный момент команда мира — сборная Новой Зеландии, а также та самая Великобритания и Кения. Впрочем, в истории сборной России есть и победа над новозеландками, причем со счетом 33:7 (дело было в декабре 2015-го). Поэтому можно сказать, что главная задача девушек — выйти в плей-офф, желательно со второго места, и как следует там пошуметь. Для этого у них есть все шансы. А там один удачный матч может помочь достичь заоблачных высот.

Игроки женской сборной по&nbsp;регби.Российские регбистки сотворили историю. Выиграли олимпийский отбор, разгромив всех

Кто фавориты турнира?

Команда номер один в мире на данный момент — Новая Зеландия. «Черные папоротники» выиграли последние два розыгрыша Мировой серии и являются действующими обладательницами Кубка мира в «семерке». Сразу три их звезды — Порция Вудмен, Руби Туи и Микаэла Блайд — признавались международной федерацией лучшими игроками в мире, причем Блайд — два года подряд. В коллекции новозеландок не хватает только олимпийского золота, и все идет к тому, что оно у них появится.

Помешать им может, например, Австралия — действующий олимпийский чемпион, и победители Мировой серии-2017. Конкуренция в команде такая, что в состав на этот раз не попала лучший бомбардир в истории сборной Эллия Грин. Но все равно в заявке у австралиек шесть победительниц Игр в Рио во главе с Шарни Уильямс и Шеннон Перри.

Очень сильна сборная Канады, занимающая сейчас второе место в мировом рейтинге. Канадки — бронзовый призер Игр в Рио и обладательницы серебра Кубка мира-2013, и у них из того состава в строю тоже шесть игроков. В том числе самая результативная регбистка в истории Мировой серии Гислен Ландри — 1356 очков.

Также не стоит сбрасывать со счетов сборные США, Великобритании, Франции и Китая. Во всех из них есть звездные игроки, способные решать исход матчей. Поэтому нас ждут очень интересные три дня.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора

25209 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде
Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события