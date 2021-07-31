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Австралия разгромила Россию на Олимпийских играх

04:20
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Сборная России крупно проиграла Австралии (7:35) в полуфинальном матче за 5-8 места соревнований по регби 7 на Олимпийских играх в Токио.

Таким образом, россиянкам предстоит сыграть во встрече за 7-е место против проигравшей команды второго полуфинала США — Китай.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Регби-7

Женщины

Матчи за 5-8 места

Полуфинал

Россия — Австралия — 7:35

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события