Австралия разгромила Россию на Олимпийских играх

Сборная России крупно проиграла Австралии (7:35) в полуфинальном матче за 5-8 места соревнований по регби 7 на Олимпийских играх в Токио.

Таким образом, россиянкам предстоит сыграть во встрече за 7-е место против проигравшей команды второго полуфинала США — Китай.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Регби-7

Женщины

Матчи за 5-8 места

Полуфинал

Россия — Австралия — 7:35