Австралия разгромила Россию на Олимпийских играх
04:20
Сборная России крупно проиграла Австралии (7:35) в полуфинальном матче за 5-8 места соревнований по регби 7 на Олимпийских играх в Токио.
Таким образом, россиянкам предстоит сыграть во встрече за 7-е место против проигравшей команды второго полуфинала США — Китай.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Регби-7
Женщины
Матчи за 5-8 места
Полуфинал
Россия — Австралия — 7:35
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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