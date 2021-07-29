Олимпиада-2020: регби-7, время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Россия — Кения
12:00
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх стартует турнир по регби-7 среди женщин. Сборная России сыграет с Кенией, начало в 13.00 (мск).
Трансляция на Первом канале и на olympics.1tv.ru.
Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать? //
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
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