В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх стартует турнир по регби-7 среди женщин. Сборная России сыграет с Кенией, начало в 13.00 (мск).

Трансляция на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать? //

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля