Российские регбистки сотворили историю. Выиграли олимпийский отбор, разгромив всех

Наша женская сборная впервые в истории на регбийном олимпийском турнире. Успех отметили победу акробатической фигурой.

В списке игровых видов спорта, за которыми стоит следить на Олимпиаде, прибыло. Обычно у нас все ограничивается волейболом, гандболом и баскетболом. Когда-то рядом с ними было водное поло, но в последние годы в бассейне все для нас заканчивается быстро. Есть еще футбол и хоккей на траве, которые нашими видами никак не назовешь. И вот теперь у всей России есть повод последить за женским регби! Накануне наша сборная выиграла последнюю путевку на финальный турнир с участием 12 команд, просто уничтожив всю оппозицию в Монако. За турниром и его победительницами следил князь Монако Альбер II.

Но сначала несколько вводных. На Олимпиаде проводятся турниры по регби-7 — то есть регби для команд из семи человек, а не классический в формате 15 на 15. Таковой был на Олимпиадах в 1900 — 1924 годах, и там ни Российской империи, ни Советской России или СССР не было.

Регби в новом виде вернулся на Олимпиаду в 2016 году. Тогда мужской и женской российским сборным до квалификации не хватило одного-двух шагов. Обе проиграли испанцам, причем девушки — уже в финале отбора. Теперь наши женщины отыгрались за то обидное поражение. Приехали в Монако, где хватило места на целый регбийный стадион (в него переоборудовали легендарный футбольный «Луи II»), и выиграли джекпот.

Игрок женской сборной России по регби Алена Тирон. Фото Getty Images

Футболистам такие результаты и не снились

Причем ни на секунду сомнений в успехе российской команды не было. Наши вынесли соперников с общим счетом 195:7. В группе были разгромлены Самоа (29:0), Мексика (55:0) и Аргентина (41:7), в плей-офф снова Самоа и снова 29:0 и Казахстан — 38:0. Вроде бы все довольно обыденно и скучно. Но посмотрите, как изобретательно наши девчонки праздновали успех! Как это принято в регби со схватками и стыками — друг на друге. Вместе они сконструировали велосипед, который-таки довез их до Токио.

Из Монако в Токио на велосипеде? Запросто! ? pic.twitter.com/K31VFlS9ya — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 20, 2021

Россиянки действительно заслужили эту награду. Они регулярно доходят до четвертьфинала на чемпионате мира по регби-7 и входят в топ-7 в мировой серии. Последние четыре года безраздельно властвуют в Европе, выигрывая каждый год золото чемпионата континента. Тренер сборной — 42-летний Андрей Кузин, который сам в свое время увенчал 14-летнюю карьеру в мужской национальной команде поездкой на Кубок мира. Так что с целеустремленностью у девушек должно быть все в порядке.

Основные героини этой команды уже прошли через несколько побед на международном уровне. Алена Тирон, Байзат Хамидова, Марина Кукина, даже более молодая Елена Здрокова уже не первый год шли к этому достижению. Команда веселая, с характером, закаленная. И действительно интересная. Пожалуй, менее чопорная, чем, к примеру, футбольная сборная России, которой мы желаем выхода в плей-офф чемпионата Европы. И что интересно, регби в стране действительно занимаются. Про каждую сборницу — статья в Википедии. И теперь можно уж точно сказать — заслужили.

Это видно хотя бы по эмоциям команды после финального свистка последнего матча:

That moment when the dream is reality@FranceRugby are off to #Tokyo2020! pic.twitter.com/7RF48i9HyO — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) June 20, 2021

Есть ли шансы на медаль?

Теперь хочется помечтать о большем. Могут ли наши побороться за медаль? В целом система проведения турнира это позволяет. В турнире примут участие 12 команд, а как мы помним, «медведицы» (как называют сборную России) входят в восьмерку лучших в мире. В турнире примут участие более слабые японки, бразильянки, кенийки и фиджийки, которые нам вполне по зубам — они финишировали ниже нас в последних Мировых сериях.

Учитывая то, что сначала будет групповой этап, а затем четвертьфиналы — наших можно ждать в плей-офф. А там фактически все будет решать один матч.

Пройдем — и уже будем иметь две попытки на завоевание медали. Правда, расстояние от лучших, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Канады в регби-7 довольно значительное. Можно даже сказать, что есть они вместе с США — и все остальные. Так что будет реально сложно. Но история с одним матчем плей-офф, где может случиться всякое, за нас. Ну, а для регби в принципе это исторический шанс набрать популярность и войти в элиту командных видов спорта в России.