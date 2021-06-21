Регби
Новости Олимпиада Кубок мира 2019
Статьи   //    Регби

Российские регбистки сотворили историю. Выиграли олимпийский отбор, разгромив всех

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 08:25
Игроки женской сборной по регби. Фото Getty Images Игрок женской сборной России по регби Алена Тирон. Фото Getty Images
Игроки женской сборной по регби. Фото Getty Images
Наша женская сборная впервые в истории на регбийном олимпийском турнире. Успех отметили победу акробатической фигурой.

В списке игровых видов спорта, за которыми стоит следить на Олимпиаде, прибыло. Обычно у нас все ограничивается волейболом, гандболом и баскетболом. Когда-то рядом с ними было водное поло, но в последние годы в бассейне все для нас заканчивается быстро. Есть еще футбол и хоккей на траве, которые нашими видами никак не назовешь. И вот теперь у всей России есть повод последить за женским регби! Накануне наша сборная выиграла последнюю путевку на финальный турнир с участием 12 команд, просто уничтожив всю оппозицию в Монако. За турниром и его победительницами следил князь Монако Альбер II.

Но сначала несколько вводных. На Олимпиаде проводятся турниры по регби-7 — то есть регби для команд из семи человек, а не классический в формате 15 на 15. Таковой был на Олимпиадах в 1900 — 1924 годах, и там ни Российской империи, ни Советской России или СССР не было.

Регби в новом виде вернулся на Олимпиаду в 2016 году. Тогда мужской и женской российским сборным до квалификации не хватило одного-двух шагов. Обе проиграли испанцам, причем девушки — уже в финале отбора. Теперь наши женщины отыгрались за то обидное поражение. Приехали в Монако, где хватило места на целый регбийный стадион (в него переоборудовали легендарный футбольный «Луи II»), и выиграли джекпот.

Игрок женской сборной России по регби Алена Тирон. Фото Getty Images
Игрок женской сборной России по регби Алена Тирон. Фото Getty Images

Футболистам такие результаты и не снились

Причем ни на секунду сомнений в успехе российской команды не было. Наши вынесли соперников с общим счетом 195:7. В группе были разгромлены Самоа (29:0), Мексика (55:0) и Аргентина (41:7), в плей-офф снова Самоа и снова 29:0 и Казахстан — 38:0. Вроде бы все довольно обыденно и скучно. Но посмотрите, как изобретательно наши девчонки праздновали успех! Как это принято в регби со схватками и стыками — друг на друге. Вместе они сконструировали велосипед, который-таки довез их до Токио.

Россиянки действительно заслужили эту награду. Они регулярно доходят до четвертьфинала на чемпионате мира по регби-7 и входят в топ-7 в мировой серии. Последние четыре года безраздельно властвуют в Европе, выигрывая каждый год золото чемпионата континента. Тренер сборной — 42-летний Андрей Кузин, который сам в свое время увенчал 14-летнюю карьеру в мужской национальной команде поездкой на Кубок мира. Так что с целеустремленностью у девушек должно быть все в порядке.

Основные героини этой команды уже прошли через несколько побед на международном уровне. Алена Тирон, Байзат Хамидова, Марина Кукина, даже более молодая Елена Здрокова уже не первый год шли к этому достижению. Команда веселая, с характером, закаленная. И действительно интересная. Пожалуй, менее чопорная, чем, к примеру, футбольная сборная России, которой мы желаем выхода в плей-офф чемпионата Европы. И что интересно, регби в стране действительно занимаются. Про каждую сборницу — статья в Википедии. И теперь можно уж точно сказать — заслужили.

Это видно хотя бы по эмоциям команды после финального свистка последнего матча:

Есть ли шансы на медаль?

Теперь хочется помечтать о большем. Могут ли наши побороться за медаль? В целом система проведения турнира это позволяет. В турнире примут участие 12 команд, а как мы помним, «медведицы» (как называют сборную России) входят в восьмерку лучших в мире. В турнире примут участие более слабые японки, бразильянки, кенийки и фиджийки, которые нам вполне по зубам — они финишировали ниже нас в последних Мировых сериях.

Учитывая то, что сначала будет групповой этап, а затем четвертьфиналы — наших можно ждать в плей-офф. А там фактически все будет решать один матч.

Пройдем — и уже будем иметь две попытки на завоевание медали. Правда, расстояние от лучших, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Канады в регби-7 довольно значительное. Можно даже сказать, что есть они вместе с США — и все остальные. Так что будет реально сложно. Но история с одним матчем плей-офф, где может случиться всякое, за нас. Ну, а для регби в принципе это исторический шанс набрать популярность и войти в элиту командных видов спорта в России.

Читайте также

Выход России в плей-офф Евро с третьего места в группе стал практически невозможен после победы Швейцарии над Турцией
Не подающую признаков жизни девочку спасли на пляже Петербурга
Почему в Ялте затопило крокодиляриум
Набиуллина назвала самую опасную стратегию для сбережений

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
vs
0
Офсайд