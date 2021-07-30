Регбистка Тирон: «0:33 от Новой Зеландии зацепило. На четвертьфинал выйдем с другим настроем»

Российская регбистка Алена Тирон прокомментировала поражение от Новой Зеландии (0:33) в матче групповой стадии олимпийского турнира по регби-7 и рассказала о настрое на плей-офф Игр.

— Не повлиял ли на настрой перенос игры?

— Немножко другое было настроение после первой разминки, чем после второй. Но не думаю, что это повлияло на такой счет.

— Погода сыграла свою роль? Тот же мяч вылетает из рук.

— У соперника мяч был такой же скользкий, как и у нас. И вчера был такой же мяч. Душно... Неважно, дождь или его нет. Все равно руки мокрые.

— Что не получилось в начале?

— Нужно играть в 100-процентных моментах на все, а мы отдали им мяч и тем самым получили ответку. Не реализовали два своих момента, получили в ответ три.

— Скоро игра с Новой Зеландией. Реально им что-то навзяать?

— Что касается техники, то тренер сделает коррективы. Но от себя скажу, что лично меня и девочек зацепил счет на табло. Мы выйдем совершенно с другим настроем, потому что если проигрывать, то проигрывать достойно.

— Видно, что многие разобраны. Это так повлияло само поражение или сам счет?

— Счет, конечно.

— Потому что не по игре?

— Да, не обидно было бы такой команде пропустить одну ответку. Совсем не обидно. А 0:33 — это слишком...

Сегодня, 30 июля, сборная России сыграет против Новой Зеландии в 1/4 финала Олимпиады. Начало — в 11.30.