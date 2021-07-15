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Женская олимпийская сборная по регби вышла из карантина после случая коронавируса в команде

15 июля 2021, 15:49
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Федерация регби России (ФГР) сообщила, что женская сборная России по регби-7 вышла из карантина после случая коронавируса в команде.

«Команда сдала тесты, все они отрицательные. Завтра она продолжит подготовку к Олимпийским играм», — приводит ТАСС слова представителя ФГР.

Вчера, 14 июля, стало известно, что российские регбистки отправились на карантин, после того как один из членов делегации сдал положительный тест на коронавирус. Вечером того же дня спортсменки сдали отрицательные тесты на наличие инфекции.

Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11911027

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Иван Торопцев все материалы автора

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