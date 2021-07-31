Женская сборная России по регби проиграла Китаю и заняла восьмое место на Олимпиаде в Токио
10:58
Женская сборная России проиграла Китаю в матче за седьмое место на Олимпиаде в Токио.
Россиянки уступили со счетом 10:22. Таким образом, российская команда закончила Игры в Токио на восьмом месте.
Финальный матч турнира по регби пройдет сегодня, 31 июля между Новой Зеландией и Францией. Начало — в 12:00 (мск).
Регби 7
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Матч за 7-е место
Россия — Китай — 10:22
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