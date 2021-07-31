Женская сборная России по регби проиграла Китаю и заняла восьмое место на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России проиграла Китаю в матче за седьмое место на Олимпиаде в Токио.

Россиянки уступили со счетом 10:22. Таким образом, российская команда закончила Игры в Токио на восьмом месте.

Финальный матч турнира по регби пройдет сегодня, 31 июля между Новой Зеландией и Францией. Начало — в 12:00 (мск).

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 7-е место

Россия — Китай — 10:22