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Женская сборная России по регби проиграла Китаю и заняла восьмое место на Олимпиаде в Токио

10:58

Женская сборная России проиграла Китаю в матче за седьмое место на Олимпиаде в Токио.

Россиянки уступили со счетом 10:22. Таким образом, российская команда закончила Игры в Токио на восьмом месте.

Финальный матч турнира по регби пройдет сегодня, 31 июля между Новой Зеландией и Францией. Начало — в 12:00 (мск).

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Матч за 7-е место

Россия — Китай — 10:22

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Иван Торопцев все материалы автора

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