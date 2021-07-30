Матч женских сборных России и Новой Зеландии по регби-7 на Олимпийских играх в Токио начнется в 07.00 по московскому времени. Новое время начала подтвердили организаторы Игр.

Изначально игра должна была стартовать в 05.30 по московскому времени, но из-за непогоды начало перенесли.

Напомним, после двух туров группового турнира российские регбистки идут на третьем месте (четыре очка), а новозеландки — на втором (шесть очков).