Наши регбистки едва не обыграли британок и проигнорировали акцию с коленопреклонением. Борьба за плей-офф продолжается

Обидная развязка на последних секундах.

Олимпийские игры. Регби-7

Женщины. Группа А

Россия — Великобритания — 12:14

Новая Зеландия — Кения — 29:7

На этой Олимпиаде солируют нетрадиционные игровые виды спорта. В женском гандболе и волейболе проблемы, зато в пляжном две пары уже вышли в плей-офф, еще одна на пути к этому. В баскетболе российских команд вообще в Токио нет, зато стритболисты едва не взяли золото и у мужчин, и у женщин. Не хватило в обоих случаях трех очков в концовке.

Еще один экзотический командный вид, где представлена Россия на Олимпиаде — регби-7. Впервые в истории туда пробилась наша женская команда. Там собрался реально интересный коллектив под руководством экс-игрока сборной России Андрея Кузина, за последние годы выигравший много золота в Европе. И вот пришло время попробовать себя на главном турнире в мире. Девушки, как на подбор, интересные, не боящиеся говорить и умеющие это делать. Сами можете проверить.

Турнир в регби-7 скоротечный — матчи длятся два тайма по 7 минут, весь турнир с участием 12 команд, разбитых на три группы, уместится в три дня. И сегодня сразу же для наших был ключевой матч. Который, к сожалению, сложился драматичным образом и без хэппи-энда.

Колено россиянки не преклонили

В группе с Россией — Новая Зеландия, Великобритания и Кения. Новозеландки — явные фавориты, практически недосягаемая высота. Кенийки, наоборот, скорее аутсайдеры. А вот с британками мы примерно одного уровня — сборная Англии в мировой серии постоянно соседствует с нами на 6-7-х местах. Из группы выходят две команды напрямую, шанс есть и у третьей, если она обгонит хотя бы одну из других сборных на третьих местах. Этакий мини-Евро-2020 по футболу. Так что матч с Британией решал многое. Победа дала бы шанс на менее сложного соперника в плей-офф и мечту о медали.

Началась игра ожидаемо с акции британок в поддержку движения Black Lives Matter и против расизма. Они все преклонили колено на поле перед стартовым ударом. Россиянки на акцию посмотрели спокойно и не присоединились — в отличие, к примеру, от чилийских футболисток, которые ранее солидаризировались с британками и встали на колено вслед за ними.

Акция британских регбисток перед лицом россиянок. pic.twitter.com/YLmgGFw9qv — Lublineс93 (@Lublinec931) July 29, 2021

Наша сборная с капитаном Аленой Тироном предпочла разыграть мяч. Как позже рассказал «СЭ» начальник команды Алексей Грамотнев, «мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд на эти вещи, и мы не считаем обязательной такую акцию».

Все решила геометрия

В первые минуты команды сразу обменялись попытками. Кристина Середина идеально выбила мяч первым ударом и заставила британок его потерять. Но к сожалению, Хамидова занесла мяч в зачетную зону по флангу. Обычно, вбежав в нее, не выбирают и ставят мяч на землю сразу — особенно если вокруг соперницы. Это принесло 5 очков, но кто же знал, что решающими станут те 2, которые не получилось набрать забитой реализацией. Если попытка занесена на самом краю, то и бить реализацию надо тоже с края, а из-за этого увеличивается расстояние до ворот.

Реализация попытки Серединой в конце матча. pic.twitter.com/FJM6HOHv6c — Lublineс93 (@Lublinec931) July 29, 2021

Британки быстро ответили и, к сожалению, по центру. Счет 5:7 держался до конца второго тайма, в котором и случилась драма. Казалось, британки уже додавят наших и занесут снова, но какими-то героическими усилиями удалось отбить атаку метрах в восьми от зачетной линии. А затем девушки с Туманного Альбиона потеряли мяч (хотя над Токио сейчас небо ясное), и Середина практически в одиночку пробежала через полполя, прекрасно отбилась рукой от преследовательницы и положила мяч в «зачетку». 12:7 за две минуты до конца — и уже можно было задуматься о торжествующих заголовках «мы обыграли британок в регби». И вроде бы окупились все эти крики «терпим», «выдох», стоявшие над олимпийским стадионом Токио все 15 минут.

Кристина Середина перед заносом попытки в матче против Великобритании. Такой работе рукой дзюдоисты позавидуют! pic.twitter.com/CCnJrcTxdY — Lublineс93 (@Lublinec931) July 29, 2021

Но на то они и британки. И уже в добавленное время, после того, как на стадионе звучит гонг и время считается до первого выхода мяча из игры, они провели ответную атаку. И с помощью веера нашли брешь в нашей обороне. 12:12 — оставался шанс на ничью. Но как назло, Браун занесла и вторую свою попытку по центру. Так что у Эйтчисон не было проблем забить удар практически из-под ворот.

12:14 — чувствительное и обидное поражение сборной России. По словам людей в команде, девчонки нос не вешают и теперь будут готовиться к важнейшему вечернему матчу против Кении (13:00 мск). Он позволит побороться за третье место и выход в плей-офф — разница очков у нас хорошая. Но теперь играть в четвертьфинале придется с кем-то очень сильным — либо помимо победы над Кенией нужно творить сенсацию в игре с Новой Зеландии. А кенийки, между прочим, в своем матче против островитянок сыграли очень достойно — 7:29. Так что даже с ними придется попотеть.