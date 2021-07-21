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Заразившегося коронавирусом массажиста сборной России по регби выпишут из больницы 25 июля

22:45
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Массажист олимпийской женской сборной России по регби-7 будет выписан из больницы в Японии 25 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации регби России.

Массажист, тест которого на коронавирус показал положительный результат, пробудет в Фукуоке до 29 июля.

14 июля женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. 15 июля тесты членов команды дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11952651

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