Россия крупно проиграла Новой Зеландии на Олимпиаде
07:24
Сборная Новой Зеландии разгромила Россию на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио — 33:0.
Таким образом, новозеландки заняли первое место в группе A, набрав девять очков. Россиянки с пятью очками стали третьими и тоже вышли в плей-офф.
В 1/4 финала олимпийского турнира сборная России вновь встретится с Новой Зеландией.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Регби-7
Женщины
Группа A
Новая Зеландия — Россия — 33:0
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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