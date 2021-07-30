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Россия крупно проиграла Новой Зеландии на Олимпиаде

07:24

Сборная Новой Зеландии разгромила Россию на турнире по регби-7 на Олимпийских играх в Токио — 33:0.

Таким образом, новозеландки заняли первое место в группе A, набрав девять очков. Россиянки с пятью очками стали третьими и тоже вышли в плей-офф.

В 1/4 финала олимпийского турнира сборная России вновь встретится с Новой Зеландией.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Регби-7

Женщины

Группа A

Новая Зеландия — Россия — 33:0

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события