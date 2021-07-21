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Молокоедова, Логинова и Глушенко не полетят со сборной России по регби-7 в Токио

18:05
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Диана Глушенко, Диана Логинова, Мария Молокоедова не полетят со сборной России по регби-7 в Токио на Олимпийские игры, сообщает ТАСС.

По информации источника, национальная команда вылетит в Токио 23 июля. Сборная проводила подготовку к Олимпиаде в японском городе Мунаката в префектуре Фукуока.

Женская сборная России на групповом этапе сыграет с командами Великобритании, Кении и Новой Зеландии. Олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11953339

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