Сборная Фиджи выиграла золото в мужском регби-7 на Олимпиаде

Мужская сборная Фиджи выиграла в финале регби-7 с Новой Зеландией на Олимпийских играх в Токио. Встреча закончилась со счетом 27:12.

Регби-7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Новая Зеландия — Фиджи — 12:27