Сборная Фиджи выиграла золото в мужском регби-7 на Олимпиаде
12:26
Мужская сборная Фиджи выиграла в финале регби-7 с Новой Зеландией на Олимпийских играх в Токио. Встреча закончилась со счетом 27:12.
Регби-7
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Новая Зеландия — Фиджи — 12:27
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