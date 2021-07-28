Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Регби-7
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Регби-7

Сборная Фиджи выиграла золото в мужском регби-7 на Олимпиаде

12:26
Сборная Фиджи выиграла золото. Фото Getty Images
Сборная Фиджи выиграла золото. Фото Getty Images
Теги:

Мужская сборная Фиджи выиграла в финале регби-7 с Новой Зеландией на Олимпийских играх в Токио. Встреча закончилась со счетом 27:12.

Регби-7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Новая Зеландия — Фиджи — 12:27

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, медальный зачет на 27 июля: Россия приблизилась к третьему месту, Япония сохранила лидерство
Олимпиада-2020: Япония, США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Спортивная гимнастика на Олимпиаде, мужское индивидуальное многоборье: где смотреть прямую трансляцию
Блогер, глава Юнармии и муж самой красивой гимнастки страны. Чем занят вне спорта Никита Нагорный
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд