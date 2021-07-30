Регбистка Шестакова: «Новую Зеландию возможно победить. Проведем работу над ошибками перед 1/4 финала»
Российская регбистка Дарья Шестакова прокомментировала поражение от Новой Зеландии (0:33) в матче групповой стадии турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с новозеландками в плей-офф.
— Почему такой разгромный счет?
— Без комментариев.
— Что не получилось?
— Видимо, не собрались.
— Теперь четвертьфинал с Новой Зеландией?
— Возможно, я не знаю, с кем мы играем следующую игру.
— Возможно победить Новую Зеландию?
— Возможно. Сейчас проанализируем игру. Посмотрим, что не получалось и сделаем работу над ошибками.
— Как вам погодные условия?
— Нормальные погодные условия, много раз играли в местах, где было намного жарче. В той же Новой Зеландии, Австралии. Здесь хорошие условия.
— В игре сыграл роль дождь?
— Да, мяч мокрый... прилипает к рукам. Мокрый газон — это проблема.
— Как себя ощущаете с учетом факта, что турнир быстрый?
— Нет, турнир не быстрый, его растянули на Олимпийских играх. А что касается физической составляющей, то перерывы больше, чем обычно. Успеваем восстанавливаться.
Сборная России сыграет с Новой Зеландией в 1/4 финала Олимпиады сегодня, 30 июля. Начало — в 11.30 (мск).
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