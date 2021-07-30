Регбистка Шестакова: «Новую Зеландию возможно победить. Проведем работу над ошибками перед 1/4 финала»

Российская регбистка Дарья Шестакова прокомментировала поражение от Новой Зеландии (0:33) в матче групповой стадии турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с новозеландками в плей-офф.

— Почему такой разгромный счет?

— Без комментариев.

— Что не получилось?

— Видимо, не собрались.

— Теперь четвертьфинал с Новой Зеландией?

— Возможно, я не знаю, с кем мы играем следующую игру.

— Возможно победить Новую Зеландию?

— Возможно. Сейчас проанализируем игру. Посмотрим, что не получалось и сделаем работу над ошибками.

— Как вам погодные условия?

— Нормальные погодные условия, много раз играли в местах, где было намного жарче. В той же Новой Зеландии, Австралии. Здесь хорошие условия.

— В игре сыграл роль дождь?

— Да, мяч мокрый... прилипает к рукам. Мокрый газон — это проблема.

— Как себя ощущаете с учетом факта, что турнир быстрый?

— Нет, турнир не быстрый, его растянули на Олимпийских играх. А что касается физической составляющей, то перерывы больше, чем обычно. Успеваем восстанавливаться.

Сборная России сыграет с Новой Зеландией в 1/4 финала Олимпиады сегодня, 30 июля. Начало — в 11.30 (мск).