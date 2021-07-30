Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Регби-7
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Регби-7

Регбистка Шестакова: «Новую Зеландию возможно победить. Проведем работу над ошибками перед 1/4 финала»

08:09
Теги:

Российская регбистка Дарья Шестакова прокомментировала поражение от Новой Зеландии (0:33) в матче групповой стадии турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с новозеландками в плей-офф.

—  Почему такой разгромный счет?

—  Без комментариев.

—  Что не получилось?

—  Видимо, не собрались.

—  Теперь четвертьфинал с Новой Зеландией?

—  Возможно, я не знаю, с кем мы играем следующую игру.

—  Возможно победить Новую Зеландию?

—  Возможно. Сейчас проанализируем игру. Посмотрим, что не получалось и сделаем работу над ошибками.

—  Как вам погодные условия?

—  Нормальные погодные условия, много раз играли в местах, где было намного жарче. В той же Новой Зеландии, Австралии. Здесь хорошие условия.

—  В игре сыграл роль дождь?

—  Да, мяч мокрый... прилипает к рукам. Мокрый газон — это проблема.

—  Как себя ощущаете с учетом факта, что турнир быстрый?

—  Нет, турнир не быстрый, его растянули на Олимпийских играх. А что касается физической составляющей, то перерывы больше, чем обычно. Успеваем восстанавливаться.

Сборная России сыграет с Новой Зеландией в 1/4 финала Олимпиады сегодня, 30 июля. Начало — в 11.30 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Пожары на курортах Турции не заставили россиян отказаться от туров
Кому завещает свою квартиру тяжело больной Борис Моисеев
Американцы посмеялись над стойкой Бацарашкиной и оконфузились
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события