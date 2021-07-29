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Российские регбистки проиграли британкам на Олимпиаде

05:24

Сборная России потерпела поражение от Великобритании в матче групповой стадии на Олимпийских играх — 12:14. Российские регбистки пропустили семь очков на последней атаке и не смогли отыграться.

Эта игра была первой для обеих команд на этом турнире. Также в группе А играют Кения и Новая Зеландия.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Регби-7

Женщины

Группа A

Россия — Великобритания — 12:14

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Евгений Козинов все материалы автора

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