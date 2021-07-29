Британские регбистки встали на колено перед матчем с Россией. Россиянки проигнорировали жест

Регбистки сборной Великобритании встали на колено перед матчем олимпийского турнира по регби-7 против сборной России. Они сделали это в знак протеста против расизма. Ранее то же самое делали британские регбисты и футболисты.

Российские регбистки никак не отреагировали на произошедшее. Матч начался через нескольких секунд после акции.

Акция британских регбисток перед лицом россиянок. pic.twitter.com/YLmgGFw9qv — Lublineс93 (@Lublinec931) July 29, 2021

Политические акции перед началом матчей были разрешены МОК перед Олимпиадой. Их запрещено проводить на подиуме во время церемонии награждения.