Британские регбистки встали на колено перед матчем с Россией. Россиянки проигнорировали жест
05:03
Регбистки сборной Великобритании встали на колено перед матчем олимпийского турнира по регби-7 против сборной России. Они сделали это в знак протеста против расизма. Ранее то же самое делали британские регбисты и футболисты.
Российские регбистки никак не отреагировали на произошедшее. Матч начался через нескольких секунд после акции.
Политические акции перед началом матчей были разрешены МОК перед Олимпиадой. Их запрещено проводить на подиуме во время церемонии награждения.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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