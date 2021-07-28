Эмоции болельщиков сборной Фиджи после золота в олимпийском турнире по регби-7
13:13
Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.
На родине олимпийских чемпионов болельщики отметили этот результат яркими танцами.
Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи.
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