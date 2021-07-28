Эмоции болельщиков сборной Фиджи после золота в олимпийском турнире по регби-7

Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

На родине олимпийских чемпионов болельщики отметили этот результат яркими танцами.

Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи.