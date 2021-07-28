Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Регби-7
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Регби-7

Эмоции болельщиков сборной Фиджи после золота в олимпийском турнире по регби-7

13:13
Теги:

Мужская сборная Фиджи победила команду Новой Зеландии со счетом 27:12 в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Токио.

На родине олимпийских чемпионов болельщики отметили этот результат яркими танцами.

Регби-7 впервые был представлен в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро победу также одержала сборная Фиджи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Мать на Алтае выбросила дочь в окно и прыгнула следом
Полиция заинтересовалась активистами, борющимися с "обочечниками"
Nord Stream AG объявила о готовности «Северного потока - 2» на 99%
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд