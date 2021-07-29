В пятницу, 30 июля, на олимпийском турнире по регби-7 среди женщин пройдет матч Новая Зеландия — Россия. Начало игры — в 05:30 (мск).

Трансляция на канале «Россия 1» и сайте «Смотрим.ру».

Россиянки уже провели две встречи в Токио: проиграли Великобритании (12:14) и победили Кению (35:12).

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде