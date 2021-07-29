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Олимпиада-2020: регби-7 30 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Новая Зеландия — Россия

29 июля 2021, 23:45
Женская сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Женская сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 30 июля, на олимпийском турнире по регби-7 среди женщин пройдет матч Новая Зеландия — Россия. Начало игры — в 05:30 (мск).

Трансляция на канале «Россия 1» и сайте «Смотрим.ру».

Россиянки уже провели две встречи в Токио: проиграли Великобритании (12:14) и победили Кению (35:12).

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события