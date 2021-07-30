Матч сборной России против Новой Зеландии на Олимпиаде отложен из-за непогоды

Матч женских сборных России и Новой Зеландии по регби-7 на Олимпийских играх в Токио отложен из-за погоды. Игра должна была стартовать в 5.30 по московскому времени.

Новое время начала встречи станет известно позже. Сейчас в Токио начинается гроза.

Напомним, после двух туров группового турнира российские регбистки идут на 3-м месте (4 очка), а новозеландки — на втором (6 очков).