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Российские регбистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио

13:35
Сборная России по регби. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по регби. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские регбистки обыграли сборную Кении в матче групповой стадии на Олимпиаде в Токио — 35:12.

Эта победа стала для россиянок первой на турнире. В первом матче на Играх команда России проиграла Великобритании (12:14).

Сборная России поднялась на второе место в группе А, на счету команды 4 очка. Россиянки проведут заключительный матч групповой стадии 30 июля против Новой Зеландии.

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — Кения — 35:12

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события