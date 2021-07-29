Российские регбистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио
13:35
Российские регбистки обыграли сборную Кении в матче групповой стадии на Олимпиаде в Токио — 35:12.
Эта победа стала для россиянок первой на турнире. В первом матче на Играх команда России проиграла Великобритании (12:14).
Сборная России поднялась на второе место в группе А, на счету команды 4 очка. Россиянки проведут заключительный матч групповой стадии 30 июля против Новой Зеландии.
Регби 7
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Россия — Кения — 35:12
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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