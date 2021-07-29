Российские регбистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио

Российские регбистки обыграли сборную Кении в матче групповой стадии на Олимпиаде в Токио — 35:12.

Эта победа стала для россиянок первой на турнире. В первом матче на Играх команда России проиграла Великобритании (12:14).

Сборная России поднялась на второе место в группе А, на счету команды 4 очка. Россиянки проведут заключительный матч групповой стадии 30 июля против Новой Зеландии.

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — Кения — 35:12