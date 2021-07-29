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Начальник сборной России по регби — об акции британок с коленопреклонением: «Мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд»

06:15

Начальник команды российских регбисток на Олимпиаде Алексей Грамотнев прокомментировал «СЭ» результат матча против Великобритании (12:14) на олимпийском турнире по регби-7 и акцию соперниц перед его началом. За несколько секунд до стартового свистка все британки встали на колено в знак поддержки борьбы с расизмом и движения Black Lives Matter.

— Мы не вешаем нос, хотя девчонкам тяжело после такого матча. Сейчас все внимание на вечерний матч с Кенией, после него можно будет делать какие-то выводы. Акция британок? Мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд на эти вещи. Мы не считаем обязательной такую акцию, — сказал Грамотнев.

В группе со сборной России играют Новая Зеландия, Великобритания и Кения. В 1/4 финала выходят по две команды из трех групп и две лучших, занявшие третьи места. Матч с Кенией состоится сегодня в 13:00 мск.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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