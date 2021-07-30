Сборная России по регби во второй раз за день проиграла Новой Зеландии и не смогла выйти в полуфинал Олимпиады
11:48
Женская сборная России по регби проиграла Новой Зеландии в 1/4 финала Олимпиады в Токио со счетом 0:36.
Отметим, что россиянки проиграли новозеландкам во второй раз за день. Утром 30 июля Новая Зеландия победила Россию (33:0) в матче группового турнира.
Россиянки продолжат участие в олимпийском турнире по регби-7. Команда вылетела в сетку плей-офф за 5-8 места и сыграет с проигравшим в матче четвертьфинала основной сетки Фиджи — Австралия. Новая Зеландия встретится в полуфинале основной сетки Игр с победителем этой встречи.
Регби-7
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Новая Зеландия — Россия — 36:0
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