Сборная России по регби во второй раз за день проиграла Новой Зеландии и не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по регби проиграла Новой Зеландии в 1/4 финала Олимпиады в Токио со счетом 0:36.

Отметим, что россиянки проиграли новозеландкам во второй раз за день. Утром 30 июля Новая Зеландия победила Россию (33:0) в матче группового турнира.

Россиянки продолжат участие в олимпийском турнире по регби-7. Команда вылетела в сетку плей-офф за 5-8 места и сыграет с проигравшим в матче четвертьфинала основной сетки Фиджи — Австралия. Новая Зеландия встретится в полуфинале основной сетки Игр с победителем этой встречи.

Регби-7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Новая Зеландия — Россия — 36:0