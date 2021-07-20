Что смотреть на Олимпиаде в Токио. Гид по расписанию самых крутых соревнований

Базовый план для российского болельщика, у которого будет время следить за Играми-2020.

Летняя Олимпиада — это всегда безумное количество соревнований по самым разным видам спорта. О том, что некоторые из них вообще существуют, многие наверняка узнают только после начала Игр, открытие которых сейчас намечено на 23 июля. По сравнению с предыдущей Олимпиадой забегов, заплывов, матчей, поединков и турниров стало еще больше — счет идет уже на тысячи. И ясно, что уследить за всем невозможно. Поэтому «СЭ» предлагает небольшую выборку из расписания с рекомендациями для российских болельщиков. Мы выделили по три старта на каждый день — для тех, кто любит обстоятельность, а не щелкает телевизионным пультом с одного канала на другой.

Понятно, что это не исчерпывающий список достойных внимания событий. Во время Олимпиады начиная с 23 июля каждый вечер мы планируем публиковать подробный гид по Играм на следующий день. Пока неизвестно расписание конкретных матчей в теннисе, непонятно, как наши спортсмены и сборные будут продвигаться по своим турнирным сеткам. В общем, белых пятен хватает, но мы попытаемся разобраться с тем, что известно прямо сейчас. В своем базовом плане мы попытались максимально представить разные виды спорта. Это ради целостной картины. А если вы «залипните» на каком-то турнире, то наверняка найдете возможность смотреть его и дальше.

Также для тех, кто любит считать медали, отмечу, что календарь Игр снова составлен так, что первая неделя у сборной России, скорее всего, будет слабее второй. Если в начале их наша главная надежда — на большое количество наград в фехтовании и, быть может, в дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и стрельбе, то после экватора Игр в дело вступают наши главные козыри — синхронное плавание, художественная гимнастики, современное пятиборье и, даст бог, не подведут легкая атлетика и игровые виды спорта. В предпоследней день Игр, 7 августа, у нас вполне может прибавиться сразу четыре-пять золотых медалей, что много даже по меркам летней Олимпиады с ее гигантской программой.

Медальные розыгрыши в Токио-2020. Фото «СЭ»

За чем следить на Олимпиаде — план «СЭ»

23 июля, пятница

14.00-18.00 Церемония открытия



24 июля, суббота

8.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

12.00 Фехтование. Личные соревнования. Мужчины (сабля). Женщины (шпага). Медальные поединки

13.50 Водное поло. Женщины. Групповой турнир. Китай — Россия



25 июля, воскресенье

5.00 Гандбол. Женщины. Групповой турнир. Россия — Бразилия

7.45 Стрельба из лука. Женщины. Команды

15.25 Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой турнир. Россия — США



26 июля, понедельник

5.05 Волейбол. Мужчины. Групповой турнир. Россия — США

12.00 Фехтование. Личные соревнования. Женщины (сабля). Мужчины (рапира). Полуфиналы и финалы

13.00 Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье



27 июля, вторник

4.50 Плавание. Финалы. Женщины (100 м брассом). Мужчины (200 м свободным стилем и 100 м на спине)

12.00 Баскетбол 3х3. Групповой турнир. Сербия — Россия

14.00 Тхэквондо. Женщины (свыше 67 кг). Мужчины (свыше 80 кг). Медальные поединки



28 июля, среда

6.20 Плавание. Мужчины (эстафета 4х200 м). Финал

13.15 Спортивная гимнастика. Личное многоборье. Мужчины

15.45 Волейбол. Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Россия



29 июля, четверг

5.00 Регби-7. Женщины. Групповой турнир. Россия — Великобритания

12.30 Женщин. Командная рапира. Медальные поединки

13.30 Гандбол. Женщины. Групповой турнир. Россия — Венгрия



30 июля, пятница

3.30 Академическая гребля. Женщины. Одиночка

4.30 Плавание. Финалы. Мужчины (200 м на спине). Женщины (200 м брассом)

11.00 Дзюдо. Медальные поединки. Мужчины (свыше 100 кг). Женщины (свыше 78 кг)



31 июля, суббота

2.30 Триатлон. Смешанная эстафета

5.05 Волейбол. Женщины. Россия — США

16.00 Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой турнир. Красильников/Стояновский (Россия) — Першич/Швайнер (Чехия)



1 августа, воскресенье

4.30 Плавание. Мужчины (50 м вольным стилем и комбинированная эстафета 4х100 м)

6.00 Теннис. Финалы. Мужчины (одиночный разряд). Женщины (парный разряд). Микст

13.10 Легкая атлетика. Мужчины (прыжки в высоту, финал забега на 100 м)



2 августа, понедельник

6.03 Бокс. Мужчины. Полуфиналы (до 63 кг и до 75 кг)

8.15 Гандбол. Женщины. Групповой раунд. Испания — Россия

13.30 Греко-римская борьба. Весовые категории до 60 кг и до 130 кг. Женская борьба. Весовая категория до 76 кг. Медальные поединки



3 августа, вторник

3.00 Пляжный волейбол. Женщины. Четвертьфиналы

4.50 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину

12.00 Велотрек. Женщины. Командный спринт. Финал



4 августа, среда

3.00 Скейтбординг. Женщины. Парк

3.30 Гандбол. Женщины. Четвертьфиналы

13.30 Синхронное плавание. Дуэты. Финал



5 августа, четверг

5.55 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины (каноэ-одиночка, 200 м). Финал

13.20 Легкая атлетика. Женщины (прыжки с шестом)

13.30 Вольная борьба. Мужчины. Весовые категории до 57 кг и до 86 кг. Женская борьба. Весовая категория до 57 кг. Медальные поединки



6 августа, пятница

13.30 Современное пятиборье. Женщины

13.30 Вольная борьба. Мужчины. Весовые категории до 74 кг и до 125 кг. Женская борьба. Весовая категория до 53 кг

15.10 Скалолазание. Женщины. Финал



7 августа, суббота

9.20 Художественная гимнастика. Личные соревнования

13.30 Синхронное плавание. Группы. Финал

13.35 Легкая атлетика. Женщины (прыжки в высоту)



8 августа, воскресенье

5.00 Художественная гимнастика. Групповые упражнения. Финал

5.45 Велотрек. Женщины. Спринт. Финал

14.00 Церемония закрытия



Время — московское

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