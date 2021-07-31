Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золото на Олимпиаде в Токио
12:28
Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
В финале новозеландки победили француженок со счетом 26:12.
В матче за третье место команда Фиджи выиграла у Великобритании — 21:12. Бронзовая медаль стала для Фиджи второй на Играх в Японии и третьей за все время участия страны в Олимпиадах.
Регби 7
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
Новая Зеландия — Франция — 26:12
Матч за 3-е место
Фиджи — Великобритания — 21:12
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