Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Регби-7
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Регби-7

Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золото на Олимпиаде в Токио

12:28
Теги:

Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале новозеландки победили француженок со счетом 26:12.

В матче за третье место команда Фиджи выиграла у Великобритании — 21:12. Бронзовая медаль стала для Фиджи второй на Играх в Японии и третьей за все время участия страны в Олимпиадах.

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Новая Зеландия — Франция — 26:12

Матч за 3-е место

Фиджи — Великобритания — 21:12

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Вы скучали по валидолу? Вот он!» Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией
Девчонки, вы золото! Россия смяла Америку, которую не обыгрывала шесть лет!
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Розовые маски против негодяя. Фехтовальщики из США устроили публичную травлю своего товарища
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд