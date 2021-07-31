Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Женская сборная Новой Зеландии по регби завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

В финале новозеландки победили француженок со счетом 26:12.

В матче за третье место команда Фиджи выиграла у Великобритании — 21:12. Бронзовая медаль стала для Фиджи второй на Играх в Японии и третьей за все время участия страны в Олимпиадах.

Регби 7

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Новая Зеландия — Франция — 26:12

Матч за 3-е место

Фиджи — Великобритания — 21:12