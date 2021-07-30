Российские регбистки сотворили историю на Олимпиаде, несмотря на разгром от Новой Зеландии

После поражения со счетом 0:33 в группе наша команда обещает дать бой новозеландкам в плей-офф. Он пройдет уже сегодня.

Олимпиада-2020. Женщины. Групповой турнир

Новая Зеландия — Россия — 33:0

Четвертьфинальные пары

Новая Зеландия — Россия

Фиджи — Австралия

США — Великобритания

Франция — Китай

Российские регбистки в пятницу проводили заключительный матч группового этапа олимпийского турнира. Соперницами команды ОКР были девушки из Новой Зеландии — традиционные фавориты всех турниров, в которых выступают. Впрочем, статус фаворита на Играх не значит ничего, а ситуация в быстротечной «семерке» может поменяться за пару минут. Это в одном из матчей утренней сессии доказали американки, проигрывая по ходу матча с Австралией, сумевшие перевернуть игру и победить. А австралийки приехали в Токио защищать титул олимпийских чемпионок.

Гром, молнии и дождь

Игра россиянок с Новой Зеландией стояла в расписании утренней сессии последней. Но ровно перед ней в Токио разбушевалась стихия. Гром, молнии и дождь вынудили организаторов перенести заключительный матч группового турнира. Причем из-за этого оставались неясны пары четвертьфиналистов, поскольку от матча россиянок и девушек из Новой Зеландии зависела судьба всех команд. В итоге игра началась с полуторачасовым опозданием и получилась очень драматичной.

Капитан нашей команды Алена Тирон уже после матча призналась, что настрой после первой разминки был совсем иным, нежели после переноса игры: «Немножко другое было настроение после первой разминки, чем после второй. Но не думаю, что это повлияло на такой счет».

Наш матч с Новой Зеландией отложили на неопределенное время из-за непогоды ?



В Токио гроза! pic.twitter.com/r0PHFc2Yuf — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) July 30, 2021

Расклады перед последним матчем группового этапа были таковы, что россиянкам для выхода в плей-офф нужно было не проиграть с разницей в 34 очка и больше. После очень упорного и равного матча с британками, а также разгрома Кении в это верилось легко. Даже несмотря на статус соперниц. Более того, именно россиянки в начале матча пошли в атаку, едва не занеся попытку. Но судьи остановили нашу команду буквально в паре метров от зачетки новозеландок.

Эта неудача словно подкосила сборную ОКР. Руби Туи и Стейси Флухлер раз за разом легко убегали к нашей зачетке. Причем новозеландки разыгрывали комбинации так, чтобы их быстрые игроки оказывались против Байзат Хамидовой, которой сложно было тягаться с соперницами в скорости. У россиянок же в атаке не получалось вообще ничего. В итоге на табло горели 33:0 в пользу соперниц, и им оставалось пробить реализацию.

Предыдущие четыре реализации из четырех смогла забить Тайла Нейтан-Вонг, причем одну из них — от самого края поля. Однако напоследок мяч взяла Теника Уиллисон и не смогла попасть в ворота.

33:0 — это слишком

Россиянки удержали приемлемый счет и вышли в четвертьфинал, где уже в пятницу вечером по токийскому времени снова сыграют с новозеландками. Для нашей команды, впервые пробившейся на Олимпиаду, оказаться в восьмерке лучших — уже громадный успех. Однако девушки пообещали дать бой новозеландкам и в плей-офф. Особенно после разгрома в группе.

«Возможно ли их обыгрывать? Конечно, возможно. Сейчас проанализируем игру. Посмотрим, что не получалось, и сделаем работу над ошибками», — сказала в беседе с «СЭ» Дарья Шестакова.

— Тренер сделает коррективы. Но от себя скажу, что и лично меня, и девочек зацепил счет на табло, — призналась Алена Тирон. — Мы выйдем совершенно с другим настроем, потому что если проигрывать, то проигрывать достойно. Не обидно было бы от такой команды пропустить одну попытку. Совсем не обидно. А 33:0 — это слишком.

Настало время игры с Новой Зеландией! ?



Прямая трансляция — в 5:25 на телеканале Россия 1 ?



Также игру можно посмотреть в интернете: https://t.co/d8111opbZq



Болеем за наших! pic.twitter.com/mCBz2aV7oM — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) July 30, 2021

Четвертьфинальный матч олимпийского турнира с участием наших девушек начнется сегодня в 11.30 по Москве. В том, что россиянки выйдут на него с другим настроем и покажут другую игру, сомнений нет. Но все же хочется верить в чудо. Где ему еще случиться, как не на Олимпиаде?