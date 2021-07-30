Российские регбистки сотворили историю на Олимпиаде, несмотря на разгром от Новой Зеландии
Олимпиада-2020. Женщины. Групповой турнир
Новая Зеландия — Россия — 33:0
Четвертьфинальные пары
Новая Зеландия — Россия
Фиджи — Австралия
США — Великобритания
Франция — Китай
Российские регбистки в пятницу проводили заключительный матч группового этапа олимпийского турнира. Соперницами команды ОКР были девушки из Новой Зеландии — традиционные фавориты всех турниров, в которых выступают. Впрочем, статус фаворита на Играх не значит ничего, а ситуация в быстротечной «семерке» может поменяться за пару минут. Это в одном из матчей утренней сессии доказали американки, проигрывая по ходу матча с Австралией, сумевшие перевернуть игру и победить. А австралийки приехали в Токио защищать титул олимпийских чемпионок.
Гром, молнии и дождь
Игра россиянок с Новой Зеландией стояла в расписании утренней сессии последней. Но ровно перед ней в Токио разбушевалась стихия. Гром, молнии и дождь вынудили организаторов перенести заключительный матч группового турнира. Причем из-за этого оставались неясны пары четвертьфиналистов, поскольку от матча россиянок и девушек из Новой Зеландии зависела судьба всех команд. В итоге игра началась с полуторачасовым опозданием и получилась очень драматичной.
Капитан нашей команды Алена Тирон уже после матча призналась, что настрой после первой разминки был совсем иным, нежели после переноса игры: «Немножко другое было настроение после первой разминки, чем после второй. Но не думаю, что это повлияло на такой счет».
Расклады перед последним матчем группового этапа были таковы, что россиянкам для выхода в плей-офф нужно было не проиграть с разницей в 34 очка и больше. После очень упорного и равного матча с британками, а также разгрома Кении в это верилось легко. Даже несмотря на статус соперниц. Более того, именно россиянки в начале матча пошли в атаку, едва не занеся попытку. Но судьи остановили нашу команду буквально в паре метров от зачетки новозеландок.
Эта неудача словно подкосила сборную ОКР. Руби Туи и Стейси Флухлер раз за разом легко убегали к нашей зачетке. Причем новозеландки разыгрывали комбинации так, чтобы их быстрые игроки оказывались против Байзат Хамидовой, которой сложно было тягаться с соперницами в скорости. У россиянок же в атаке не получалось вообще ничего. В итоге на табло горели 33:0 в пользу соперниц, и им оставалось пробить реализацию.
Предыдущие четыре реализации из четырех смогла забить Тайла Нейтан-Вонг, причем одну из них — от самого края поля. Однако напоследок мяч взяла Теника Уиллисон и не смогла попасть в ворота.
33:0 — это слишком
Россиянки удержали приемлемый счет и вышли в четвертьфинал, где уже в пятницу вечером по токийскому времени снова сыграют с новозеландками. Для нашей команды, впервые пробившейся на Олимпиаду, оказаться в восьмерке лучших — уже громадный успех. Однако девушки пообещали дать бой новозеландкам и в плей-офф. Особенно после разгрома в группе.
«Возможно ли их обыгрывать? Конечно, возможно. Сейчас проанализируем игру. Посмотрим, что не получалось, и сделаем работу над ошибками», — сказала в беседе с «СЭ» Дарья Шестакова.
— Тренер сделает коррективы. Но от себя скажу, что и лично меня, и девочек зацепил счет на табло, — призналась Алена Тирон. — Мы выйдем совершенно с другим настроем, потому что если проигрывать, то проигрывать достойно. Не обидно было бы от такой команды пропустить одну попытку. Совсем не обидно. А 33:0 — это слишком.
Четвертьфинальный матч олимпийского турнира с участием наших девушек начнется сегодня в 11.30 по Москве. В том, что россиянки выйдут на него с другим настроем и покажут другую игру, сомнений нет. Но все же хочется верить в чудо. Где ему еще случиться, как не на Олимпиаде?
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