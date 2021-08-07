Судьи уничтожили мечту сестер Авериных. Для наших звезд это колоссальная личная катастрофа

Лучшие гимнастки мира шли к самому важному старту своей карьеры десять лет, но на их пути встали спорные решения судей.

Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Женщины.

Личное многоборье. Финал.

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Наверное, рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно кто-то наверняка попытался бы поставить заслон доминированию наших девушек в художественной гимнастике, которое продолжается более двух десятилетий. В виде спорта с очень субъективным судейством сделать это было очень легко. Увы, этот момент пришелся на Олимпиаду в Токио, и жертвами такого развития событий стали две великолепные спортсменки, лидировавшие в своем виде спорта на протяжении четырех лет. Это даже не поражение Евгении Медведевой в Пхенчхане, это нечто еще более шокирующее и невероятное. Какие бы сейчас ни звучали оправдания оценкам россиянок в финале — они безусловные жертвы политики. Дай бог, если только спортивной.

На чемпионате России Линой пришлось бы тяжело

Конечно, если сейчас покопаться, то наверняка в прошлом можно отыскать какие-то тревожные звоночки. Были травмы наших звезд — Дина вообще из-за Олимпиады перенесла операции и выступала, несмотря на боль. Был проигрыш россиянками двух упражнений Линой Ашрам на последнем чемпионате Европы. Кстати, на том же турнире Дина Аверина, которую считали безусловным лидером и главной претенденткой на золото Токио, неожиданно проиграла многоборье своей сестре. Был еще неприезд сборной России на чемпионат Европы-2020 в Киев. По официальной версии — из-за пандемии, но все всё понимали, и это наверняка напрягло международных гимнастических чиновников. И да, личное многоборье в Киеве тоже выиграла именно Линой Ашрам. Но это все вовсе не делало ее фаворитом Олимпиады-2020.

Все понимали, что россиянки в нужный момент всегда могут прибавить, и никаких шансов у израильтянки подняться выше третьего места в Токио нет. Ну, если только у одной из наших девушек не случится какой-то фатальной ошибки. Ключевой слово здесь «одной из». Форс-мажоры с нашими лидерами на Олимпиадах случались и раньше, но особенность художественной гимнастики на Играх такова, что здесь ведущие страны представлены в многоборье сразу двумя спортсменками. То есть если что-то внезапное случается с одной, ее всегда готова подменить вторая. Уровень нашей «художки» такой, что навряд ли кто-то из иностранок мог бы претендовать на чемпионате России даже на первую шестерку. Включая Линой Ашрам.

— Я сразу поняла, что судьи подсчитывают оценки так, чтобы я не выиграла, — заявила в микст-зоне Дина Аверина. — Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что меня не поставят на первое место. Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.

Дина Аверина. Фото Reuters

Расширение географии

И это случилось — по версии судей, неконкурентоспособными по отношению к израильтянке оказались одновременно две суперчемпионки из России. Безусловно, в нашем мире возможно все. Но имеет ли случившееся какое-то отношение к спорту? И отдавали ли судьи себе отчет, что, принимая такое, очень спорное решение, они не только дают убрать географию художественной гимнастики, но и хоронят грандиозный пятилетний труд главных звезд своего вида спорта? Для Дины и Арины случившееся — главная трагедия прожитой жизни. И возможно, на годы вперед. Особенно горько Авериным наверняка на фоне побед наших девушек в синхронном плавании, где пока, слава богу, не занимаются «расширением географии».

— Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством, — сказала в интервью «СЭ» главный творец российского чуда в художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, для которой случившееся в Токио — не меньшая проблема, чем для сестер. — Я люблю этот вид спорта за то, что он граничит с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла.

Арина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Остаться до Парижа?

Больше всех по итогам этого кошмарного для российской художественной гимнастики дня жалко Арину. Она провела практически весь цикл в тени сестры. Но выручала в самые критические моменты, когда у Дины что-то болело или не получалось. Так было даже совсем недавно на чемпионате Европы в Болгарии, когда Арина выиграла многоборье, а Дина стала только третьей. Тогда на пьедестале было даже непонятно, чего в Арине больше: сопереживания сестре или радости собственной победе.

И вот теперь Ариша осталась вообще ни с чем, даже без бронзовой медали. Причем если в случае с Диной речь о судейском произволе, то тут вроде как имела место явная ошибка. Она ведь и сама осознает свою вину острее всех. Но отработать на сверхвысокой ноте даже не четыре, а пять лет, а потом не получить ничего — это очень обидно.

Не зря одними из первых слов Дины после выхода с помоста были: «Я сказала Арише оставаться до Парижа!» У самой Дины болит спина, причем уже давно. Наверное, будь Олимпиада в прошлом году, даже судьи не смогли бы протащить Ашрам к победе. Дина тогда была на две головы выше всех. Но спина болела и требовала операции, а делать ее было нельзя — иначе был риск не успеть восстановиться. Дина призналась, что боль ей причиняет любое движение, даже просто ходьба. Теперь она точно сдастся врачам, но получится ли потом вернуться к гимнастике — большой вопрос.

Уникальность Авериных еще и в том, что за их спиной сейчас нет равноценной смены. Есть суперталантливые молодые гимнастки — Лала Крамаренко и Дарья Трубникова, — но вряд ли они готовы становиться беспрекословными мировыми лидерами прямо сейчас. Поэтому, наверное, Авериных будут уговаривать остаться. И сестры, кажется, сами мечтают взять реванш в Париже. За оставшиеся три года с судьями и спортивными чиновниками наверняка проведут массу бесед, чтобы кошмар Токио больше не повторился.