Судьи уничтожили мечту сестер Авериных. Для наших звезд это колоссальная личная катастрофа
Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Женщины.
Личное многоборье. Финал.
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650
3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100
Наверное, рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно кто-то наверняка попытался бы поставить заслон доминированию наших девушек в художественной гимнастике, которое продолжается более двух десятилетий. В виде спорта с очень субъективным судейством сделать это было очень легко. Увы, этот момент пришелся на Олимпиаду в Токио, и жертвами такого развития событий стали две великолепные спортсменки, лидировавшие в своем виде спорта на протяжении четырех лет. Это даже не поражение Евгении Медведевой в Пхенчхане, это нечто еще более шокирующее и невероятное. Какие бы сейчас ни звучали оправдания оценкам россиянок в финале — они безусловные жертвы политики. Дай бог, если только спортивной.
На чемпионате России Линой пришлось бы тяжело
Конечно, если сейчас покопаться, то наверняка в прошлом можно отыскать какие-то тревожные звоночки. Были травмы наших звезд — Дина вообще из-за Олимпиады перенесла операции и выступала, несмотря на боль. Был проигрыш россиянками двух упражнений Линой Ашрам на последнем чемпионате Европы. Кстати, на том же турнире Дина Аверина, которую считали безусловным лидером и главной претенденткой на золото Токио, неожиданно проиграла многоборье своей сестре. Был еще неприезд сборной России на чемпионат Европы-2020 в Киев. По официальной версии — из-за пандемии, но все всё понимали, и это наверняка напрягло международных гимнастических чиновников. И да, личное многоборье в Киеве тоже выиграла именно Линой Ашрам. Но это все вовсе не делало ее фаворитом Олимпиады-2020.
Все понимали, что россиянки в нужный момент всегда могут прибавить, и никаких шансов у израильтянки подняться выше третьего места в Токио нет. Ну, если только у одной из наших девушек не случится какой-то фатальной ошибки. Ключевой слово здесь «одной из». Форс-мажоры с нашими лидерами на Олимпиадах случались и раньше, но особенность художественной гимнастики на Играх такова, что здесь ведущие страны представлены в многоборье сразу двумя спортсменками. То есть если что-то внезапное случается с одной, ее всегда готова подменить вторая. Уровень нашей «художки» такой, что навряд ли кто-то из иностранок мог бы претендовать на чемпионате России даже на первую шестерку. Включая Линой Ашрам.
— Я сразу поняла, что судьи подсчитывают оценки так, чтобы я не выиграла, — заявила в микст-зоне Дина Аверина. — Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что меня не поставят на первое место. Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое судейство было сегодня.
Расширение географии
И это случилось — по версии судей, неконкурентоспособными по отношению к израильтянке оказались одновременно две суперчемпионки из России. Безусловно, в нашем мире возможно все. Но имеет ли случившееся какое-то отношение к спорту? И отдавали ли судьи себе отчет, что, принимая такое, очень спорное решение, они не только дают убрать географию художественной гимнастики, но и хоронят грандиозный пятилетний труд главных звезд своего вида спорта? Для Дины и Арины случившееся — главная трагедия прожитой жизни. И возможно, на годы вперед. Особенно горько Авериным наверняка на фоне побед наших девушек в синхронном плавании, где пока, слава богу, не занимаются «расширением географии».
— Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством, — сказала в интервью «СЭ» главный творец российского чуда в художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, для которой случившееся в Токио — не меньшая проблема, чем для сестер. — Я люблю этот вид спорта за то, что он граничит с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла.
Остаться до Парижа?
Больше всех по итогам этого кошмарного для российской художественной гимнастики дня жалко Арину. Она провела практически весь цикл в тени сестры. Но выручала в самые критические моменты, когда у Дины что-то болело или не получалось. Так было даже совсем недавно на чемпионате Европы в Болгарии, когда Арина выиграла многоборье, а Дина стала только третьей. Тогда на пьедестале было даже непонятно, чего в Арине больше: сопереживания сестре или радости собственной победе.
И вот теперь Ариша осталась вообще ни с чем, даже без бронзовой медали. Причем если в случае с Диной речь о судейском произволе, то тут вроде как имела место явная ошибка. Она ведь и сама осознает свою вину острее всех. Но отработать на сверхвысокой ноте даже не четыре, а пять лет, а потом не получить ничего — это очень обидно.
Не зря одними из первых слов Дины после выхода с помоста были: «Я сказала Арише оставаться до Парижа!» У самой Дины болит спина, причем уже давно. Наверное, будь Олимпиада в прошлом году, даже судьи не смогли бы протащить Ашрам к победе. Дина тогда была на две головы выше всех. Но спина болела и требовала операции, а делать ее было нельзя — иначе был риск не успеть восстановиться. Дина призналась, что боль ей причиняет любое движение, даже просто ходьба. Теперь она точно сдастся врачам, но получится ли потом вернуться к гимнастике — большой вопрос.
Уникальность Авериных еще и в том, что за их спиной сейчас нет равноценной смены. Есть суперталантливые молодые гимнастки — Лала Крамаренко и Дарья Трубникова, — но вряд ли они готовы становиться беспрекословными мировыми лидерами прямо сейчас. Поэтому, наверное, Авериных будут уговаривать остаться. И сестры, кажется, сами мечтают взять реванш в Париже. За оставшиеся три года с судьями и спортивными чиновниками наверняка проведут массу бесед, чтобы кошмар Токио больше не повторился.
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