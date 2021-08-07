Сенсационный итог финала в художественной гимнастике: сестры Аверины уступили израильтянке Линой Ашрам.

Олимпиада-2020. Художественная гимнастика.

Личное многоборье. Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Цена олимпийского золота высока в любом виде спорта, но именно в художественной гимнастике она максимальна. Во-первых, тут обычно не выступают долго — у большинства участниц Олимпиада будет в жизни всего одна. А во-вторых, конкуренция внутри российской команды сейчас такова, что отобраться на Игры — это чуть ли не сложнее, чем потом их выиграть. А уж сделать это сестрам-близняшкам — вообще что-то невероятное!

— Сестрам Авериным легче, потому что их двое. Они знают, если что, рядом всегда будет родной человек, — говорила еще несколько лет назад Александра Солдатова.

Но устроить семейный праздник в финале Олимпиады мега-сложно. Братья Кличко принципиально не выходили биться против друг друга, братья Белоглазовы специально выступали в разных весовых категориях. А вот сестрам Авериным предстояло сражение вдвоем против остального мира. Как потом оказалось, эта битва стала исторической...

На ногах Арины не было живого места

Открывать олимпийский финал выпало Арине. За нее было особенно тревожно: в начале июля она травмировала ногу и из-за этого даже не выступала на заключительном предолимпийском турнире — Кубке Вызова в Москве. А уже в Токио, на опробовании и в квалификации, держалась за поясницу. Что за травма, Арина накануне говорить отказалась. Но короткое «осталось один день потерпеть, и все» — лишнее напоминание, что для нее на самом деле значил олимпийский финал.

И тут шок: после стартового упражнения с мячом обе сестры Аверины проигрывают Линой Ашрам из Израиля. Сестрички не допустили видимых ошибок, но Ашрам почти целый балл выиграла по сложности. В контексте многоборья это, конечно, ничего не значит, впереди еще целых три предмета. Но вот так начинать олимпийский турнир — заметный удар по психике. Колокольчик, который напомнил: ничего еще не решено.

И тут занервничала не только Арина, но и наши тренеры. Оценку за упражнения с мячом они оспорили. Хотя баллы вроде бы поставили высокие — 27.900. Судьи долго совещались, но в итоге оставили сумму без изменений. Когда Арина садилась вместе с тренером ждать оценок, в глаза бросились ее ноги. Синяки, шрамы, тейп — нет живого места. Это тоже к вопросу о том, чего стоило сестрам поехать на эту Олимпиаду.

Дина Аверина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Узел на ленте Арины

Ну а дальше все покатилось в каком-то фантастическом направлении. Словно ущипнешь себя, откроешь снова глаза — и все нормально, сестры Аверины делят между собой золото и серебро. Так было, казалось, всегда, с тех пор как после Рио сестрички вышли на первый план в нашей сборной.

Логично объяснить происходящее на ковре было невозможно. Аверины не ошибаются, не теряют предметы, великолепно представляют свои программы. Но Ашрам невероятным образом еще точнее, быстрее и гибче. К тому же, когда борьба настолько плотная и никто не ошибается, ключевую роль начинают играть судьи. А они почему-то были не на нашей стороне. Свои оценки с разной степенью успеха еще по разу оспаривали Дина и Арина. Но в целом недовольство судейством, похоже, было у всех, кроме Ашрам. Количество протестов зашкаливало.

Ну а на ленте у Арины завязался узел. Это значило конец мечте об олимпийской медали. О золоте речи не шло и так, но бронза-то, казалось, была уже в кармане... Тренер Вера Шаталина в ожидании оценок, казалось, окаменела. Сил не было даже чтобы обнять ученицу. Арина прятала эмоции под маской — редкий случай, когда она пришлась кстати.

А на трибуне заплакала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. В этот момент она окончательно из комментатора превратилась обратно в спортсменку. «Ариша, ты лучшая!» — кричала Рита так, что даже на соседней арене было слышно.

На это было больно смотреть

Ашрам устроила из упражнения с лентой настоящее шоу. В этом, пожалуй, было ее главное отличие: все остальные делали элементы и боролись за медали, а израильтянка — просто кайфовала. На трибунах израильская делегация танцевала, и тут Линой, похоже, слишком увлеклась и допустила маленькую потерю. Тут у нас даже забрезжила надежда, которую убили в зародыше судейские оценки. Даже за такое упражнение Ашрам получила в ленте лучшие баллы дня.

Если честно, Дина выходила на заключительное упражнение уже в статусе серебряного призера. Догнать Ашрам было нереально — в ленте такие высокие баллы не получают. Но наша Дина — крепче любого оловянного солдатика. Если она кому-то и проигрывает многоборье, то только сестре. Что там сказала ей по видео-связи Ирина Винер-Усманова перед выходом на ковер?

Дина была безупречна. Настолько, что когда судьи еще пять долгих минут тянули с оценками, мы даже поверили в золото. Дина и Арина верили точно — стояли вдвоем, обнявшись и прижимая к себе любимых плюшевых зверей. А все остальные гимнастки уже поздравляли Ашрам с победой. На это было больно смотреть: две обнявшихся сестры в слезах, и ликующий весь остальной мир против них.

Чуда не случилось, Дина Аверина только вторая, а Арина — на самом обидном четвертом месте. Этот олимпийский финал точно войдет в историю как самый драматичный. И поколения российских гимнасток будут тренироваться с мыслью, как сделать так, чтобы больше никогда ничего подобного не случилось.