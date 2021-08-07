Проблема в субъективности художественной гимнастики — судьи не успевают отслеживать все, что делают гимнастки на ковре.

В Олимпиаде в Токио случился неприятный сюрприз — золото в индивидуальном многоборье досталось израильтянке Линой Ашрам. Трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина осталась второй, а ее сестра Арина после неудачи в ленте — только четвертой. До этого начиная с 1996 года российские спортсменки всегда выигрывали турнир «художниц». А в Японии мы можем остаться вообще без золота.

Справедлив ли такой расклад на Олимпийских играх, почему гимнастки, лидировавшие весь цикл, внезапно проиграли на главном старте в карьере и как пережить случившееся Дине и Арине Авериным, обсудили с судьей и тренером по художественной гимнастике Елизаветой Широковой.

С самого первого выступления можно было видеть, на кого судьи делают ставку

— Какие вообще впечатления от результатов индивидуального многоборья?

— С самого первого выступления Арины и после первого вида можно было видеть, на кого судьи делают ставку. Это удивило, потому что главным судьей была Наталья Кузьмина из России. А там же сотые доли баллов... Куда дунешь, туда они и пойдут. Тут с какой стороны посмотреть. Если со стороны исполнения, то Россия всегда недосягаема в этом плане. В трудности и мощности Линой всегда чуть-чуть лидировала. Если смотреть по истории олимпийского цикла, то Линой давно уже поджимала Авериных. Уже не раз бывало, что она лидировала по сумме трех видов, потом кто-то из Авериных делал ленту на 24,5 балла. А у Линой по статистике лента — самый слабый вид, она всегда ее роняла. Получала 20-21 балл.

В этот раз потеря у Линой была недорогой, очень незначительная. За нее нельзя взять очень много. По трудности и мастерству исполнения она добрала баллов. Дина не смогла набрать нужную сумму, подали протест. Мы знаем, что с ним стало.

— Не удивило, что было много протестов от сборной России? Раньше как-то их особо не было.

— Нет, не удивило. У России не было другого выхода, потому что оценки Арины были очень сильно занижены. Первый протест подали в мяче. Он у Ашрам считается сильнейшим. Нельзя было делать слишком большой разрыв между Линой и Ариной, но протест не приняли.

— То есть оценка за ленту справедливая?

— Если смотреть по протоколу, Линой сняли за потерю, у нее все заметили. Но у Дины оценка могла бы быть выше. Тут опять с какой стороны смотреть: судьи не хотели смотреть с той стороны, с которой можно было.

Если пересудить упражнения, могут быть другие результаты

— У Линой ведь раньше были не такие высокие оценки.

— С самой первой оценки было понятно, как будут развиваться эти соревнования. Дина не проиграла эти сотые балла, так решили судьи. Если вспоминать из недавнего, то похожая ситуация была у Алексея Немова в Афинах, когда он был безоговорочным лидером, а его так жестко засудили. А тут идет речь о сотых балла, здесь судейство такое.

— То есть все из-за того, что художественная гимнастика — субъективный вид спорта?

— Я как судья соревнований могу сказать, что эти сотые балла можно тут добавить, там убавить. Слишком много критериев в гимнастике, за которые можно снять или добавить. Если пересудить упражнения Линой и Дины, то могут быть совершенно другие результаты. Например, в ленте.

— Линой выходила очень уверенной сегодня. Это может повлиять?

— Да. Есть две оценки: за трудность и за исполнение. В исполнении есть подразделение — судьи ставят за артистизм, музыку, общее исполнение. Есть те, которые снимают за огрехи — потери, ненатянутые стопы. Важный момент — раньше в гимнастике были карточки, где судьи видели, что гимнастка должна сделать. Сейчас этих карточек нет. Судьям тяжело судить — скорость упражнения увеличилась, слишком много всего появилось. Даже Олимпиада в Рио и сейчас — это две совершенно разные гимнастики. Судья должен успеть все посчитать, записать, поставить оценку. Где-то судья может не увидеть чего-то, тут уже ничего не сделаешь.

— Казалось, что Арине сильно недодали в первых трех видах.

— Если смотреть по протоколам, Арине хорошо поставили за ленту. В других видах ее конкретно придерживали, оценки были необъективны. Они не соответствовали действительности. Могли бы они перекрыть ленту? Не думаю, что это бы повлияло. Может быть, но Алина Горносько очень чисто прошла все виды, только в ленте допустила небольшие помарки.

— Как пережить Дине и Арине все это сейчас?

— Спросить совета у Жени Медведевой.