Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики после упущенного впервые за 25 лет золота на Олимпиаде жестко раскритиковала судейство, а также допустила возможность ухода из национальной команды.

Олимпиада-2020. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

Главная сенсация со знаком минус для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио — золото в личном многоборье в художественной гимнастике судьи отдали израильтянке Линой Ашрам. Трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина осталась второй, а ее сестра Арина и вовсе осталась без наград. Это первое поражение россиянок на крупных турнирах с 2007 года. Оценку случившемуся дала главный тренер сборной России и руководитель нашей национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Линой же сделала ошибку, за которую должны снимать все баллы

— Как оцените выступление наших девочек?

— Я наша выступление оценю так: художественная гимнастика с таким судейством стоит на грани вылета из Олимпийских игр. Все то, что сегодня произошло, — позор. Такое ни в каком другом виде спорта невозможно было допустить.

— Войдет ли сегодняшний день в историю художественной гимнастики?

— Он войдет в историю так же, как вошел в историю Немов, когда ему хлопали 12 минут. Если бы сегодня были зрители, было бы то же самое. Ошибка, которую допустила израильтянка, не дает ей никаким образом быть чемпионкой Олимпийских игр. Притом что Дина Аверина сделала ленту блестяще. Лента всегда все решает на Олимпиаде. Дина справилась со своими нервами и сделала блестящий спектакль о любви. Линой же сделала ошибку, за которую должны снимать все баллы — и за трудность, и за артистику. А она получила такую же оценку, как на предварительных соревнованиях. Без ошибок она получила такую же оценку, как с вопиющей ошибкой. К сожалению, наш представитель Наталья Кузьмина ничего не хотела и не смогла сделать с этим. Испугалась.

Искусство перестало котироваться

— Вы правда допускаете возможность ухода из национальной команды в связи с сегодняшним судейством?

— Да. Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что он граничит с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла.

— Арина бы вошла сегодня в тройку при объективном судействе?

— Я уверена в этом. Дина — железный боец, а Арина — более нежная и мягкая девушка. Я никогда за всю свою рабочую деятельность не подавала протесты. Сегодня мы подали три протеста. Когда Арина увидела, что за более чистое исполнение ей ставят на балл ниже, чем вчера за менее чистое исполнение, у нее просто не выдержали нервы. Я ее прекрасно понимаю.