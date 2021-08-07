Знаменитая российская гимнастка — о странном судействе в Токио, слезах и отмененных карточках.

Российская гимнастка и серебряный призер Олимпийских игр-2012 Дарья Дмитриева прокомментировала выступление сестер Авериных на Олимпиаде в Токио. Дина Аверина по итогам личного многоборья заняла второе место, Арина Аверина — четвертое. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам. Россиянки не смогли завоевать золото в этой дисциплине впервые с 1996 года.

Судья может просто сказать: «Я не увидела, что она выполняет этот элемент»

— Сказать, что я в шоке, — это ничего не сказать. Потому что я профессионал именно в художественной гимнастике, я знаю, как зарабатываются эти оценки, какие элементы выполняются, какие нет, — отметила Дмитриева. — Я очень внимательно смотрела всех гимнасток, которые выступали в финале, и я с уверенностью могу сказать, что Дина Аверина точно завоевала первое место. У нас в принципе на Олимпийских играх не бывает такого, чтобы девочка с потерей (предмета. — Прим. «СЭ») занимала первое место. На всех чемпионатах мира, везде наши девчонки первые. Им ставят нормальные справедливые оценки. Даже в многоборье ставили нормально оценки, а тут финал! Я даже не могу передать свои эмоции. Даже мой муж, который не разбирается в гимнастике, понимает! Израиль выходит, теряет предмет в последнем виде, не в первом! У меня слезы, я плакала, волосы дыбом встают.

— Как думаете, почему такое судейство? И как решать такие ситуации?

— Уверена, что тренеры должны подавать все возможные жалобы, надеюсь, что решится. Судейство на мыло! Я как олимпийская чемпионка, серебряный призер говорю: либо судейство было подкуплено, либо им просто надоело, что Россия с 1996 года завоевывает первые места в художественной гимнастике. Это неудобно, конечно, что Россия постоянно выигрывает! Я больше всего переживаю за Динку, я не знаю, что она переживает, какой спектр эмоций.

— Объясните еще эту ситуацию с карточками: раньше вы подавали документ, в котором было написано, что вы будете делать, а сейчас это отменили.

— Да, у нас был документ, в нем написана была вся наша программа, кто что делает, какой элемент. И прямо на карточке отмечали, засчитано или нет. И если кто-то не согласен, то пересматривают видео по карточке, какая судья что поставила. И к ней присматриваются, что она судит нечестно. А сейчас все на усмотрение судьи, она может просто сказать: «Я не увидела, что она выполняет этот элемент».

Хочется плакать, чтобы восторжествовала хоть какая-то справедливость

— А вы считаете, что израильская спортсменка была сильной?

— Девочка очень хорошая. Она выступала первые три вида очень грамотно. Как по мне, выступление малоэмоциональное, выступала сдержанно, но на третьем виде было понятно, что она уверенная вышла. Судьям должно было быть понятно, что она выходит будто уже на первое место. Она совершает ошибку, и ей ставят гигантскую оценку по сравнению с Ариной, которая просто заменила предмет. Я считаю, это несправедливо. Я не могу ничего плохого сказать про израильскую спортсменку, но наша гимнастка лучше. Я это видела. Дина выступила лучше. Мне хочется плакать, чтобы восторжествовала хоть какая-то справедливость. С другой стороны, все устали, что Россия на первом месте.

— Девочки выступали во Владивостоке, и из-за этого были претензии к нам. Вы знали что-то об этом?

— Я считаю, что каждый подготавливается к Олимпиаде в тех условиях, в которых считает нужным. Пусть это даже будет за границей. У нас многие гимнастки из Японии, Казахстана приезжают к нам, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Когда я выступала, японки тренировались у нас. И это абсолютно нормально.

Анна Соколова