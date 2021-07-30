Олимпиада, 31 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России

В восьмой день Олимпийских игр-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в субботу, 31 июля, имеют шансы на золото и другие медали в фехтовании, дзюдо, теннисе, стрельбе и прыжках на батуте.

На этой странице — расписание всех медальных финалов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры. Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

31 июля, суббота (21 комплект наград)

Триатлон

02.30. Микст. Смешанная эстафета. Финал. Наши: Анастасия Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский. (Первый)

Плавание

04.30. Мужчины. 100 м, баттерфляй. Финал. Андрей Минаков. (Первый)

04.40. Женщины. 200 м, спина. Финал. (Первый)

04.50. Женщины. 800 м, вольный стиль. Финал. Анастасия Кирпичникова. (Первый)

05.40. Микст. 4х100 м, комбинированная эстафета. Финал: сборная России. (Первый)

Волейбол

05.05. Женщины. Групповой турнир. США — РОССИЯ. (Матч Игра)

Бокс

06.18. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. 1/8 финала. Мамедов (Россия) — Луис Колин (Маврикий). (Матч ТВ)

12.51. Женщины. Весовая категория до 75 кг. 1/4 финала. Магомедалиева (Россия) — Грамане (Мозамбик). (Матч ТВ)

Стендовая стрельба

07.30. Трап. Микст. Финал. Алексей Алипов, Дарья Семьянова, Максим Кабацкий, Екатерина Субботина (Россия 1)

Гандбол

08.15. Женщины. Групповой турнир. Россия — Франция. (Россия 1)

Стрельба

08.30. Женщина. Винтовка, три позиции, 50 м. Финал. Наши: Юрия Каримова, Юлия Зыкова. (Россия 1)

Прыжки на батуте

08.50. Мужчины. Индивидуальное первенство. Финал. Наши: Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин. (Первый)

Теннис

06.00. Микст. Матч за 3-е место. Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия).

09.00. Женщины. Парный разряд. Матч за 3-е место. Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Россия) — Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия). (Матч Игра)

09.00. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место. Новак Джокович (Сербия) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

09.00. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место. Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина).

11.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондоушова (Чехия).

Парусный спорт

09.30. Женщины. RS-X. Финальная гонка. (Матч Арена)

10.00. Мужчины. RS-X. Финальная гонка. (Матч Арена)

Тяжелая атлетика

09.50. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Финал

13.50. Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Финал. (Матч Страна)

Пляжный волейбол

10.00. Мужчины. Групповой турнир. Красильников / Стояновский (Россия) — Перушич / Швайнер (Чехия). (Первый)

Регби-7

03.00. Женщины. Матч за 11-е место. Бразилия — Япония.

03.30. Женщины. Матч за 9-е место. Канада — Кения.

04.00. Женщины. 1/2 финала за 5-8-е места. Россия — Австралия.

04.30. Женщины. 1/2 финала за 5-8-е места. США — Китай.

05.00. Женщины. 1/2 финала. Новая Зеландия — Фиджи.

05.30. Женщины. 1/2 финала. Великобритания — Франция.

10.00. Женщины. Матч за 7-е место.

10.30. Женщины. Матч за 5-е место.

11.30. Женщины. Матч за 3-е место.

12.00. Женщины. Финал.

Стрельба из лука

10.45. Мужчины. Личное первенство. Финал

Дзюдо

11.00. Микст. Командный турнир. Финал.

Наши: Наталья Кузютина, Дарья Межецкая, Дарья Давыдова, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева, Муса Могушкова, Якуб Шамилов, Михаил Игольников, Алан Хубецов, Тамерлан Башаев, Нияз Ильясов. (Первый)

Бадминтон

12.00. Мужчины. Парный разряд. Матч за 3-е место. Финал.

Фехтование

13.55. Женщины. Командная сабля. Финал.

Наши: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева. (Матч ТВ)

Легкая атлетика

14.15. Мужчины. Метание диска. Финал. (Россия 1)

15.35. Микст. Эстафета, 4х400 м. Финал. (Россия 1)

15.50. Женщины. 100 м. Финал. (Россия 1)

Все события восьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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