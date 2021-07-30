Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

Американский журнал назвал наглым ответ ОКР на допинговые претензии в адрес российских спортсменов

21:31
Флаг ОКР. Фото USA Today Sports
Флаг ОКР. Фото USA Today Sports
Теги:

Журнал Sports Illustrated опубликовал статью, посвященную реакции Олимпийского комитета России (ОКР) на претензии в адрес российских спортсменов в применении допинга. «Олимпийский комитет России» опубликовал наглый ответ на обвинения в применении допинга», — говорится в заглавии материала.

 

Ранее в Twitter ОКР было опубликовано следующее заявление: «Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет.

А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник».

В тексте материала Sports Illustrated заявление ОКР названо «бесстыдством». «В этом заявлении ОКР и поддерживающее его правительство выглядя самодовольными, высокомерными и абсолютно бесцеремонными в отношении сомнительного пропуска в Токио», — написал автор статьи, обозреватель издания Пэт Форд.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

23244 голосов

Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Чемпиона из Ирана обвинили в терроризме. Правозащитники призывают МОК лишить его золотой медали Игр-2020
Умер адвокат по делу Михаила Ефремова
Опубликовано видео драки со стрельбой в московском ТЦ
Подруга рассказала о последнем смс самарской школьницы перед гибелью
Как часто можно есть рыбу?
vs
30
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события