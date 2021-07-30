Американский журнал назвал наглым ответ ОКР на допинговые претензии в адрес российских спортсменов

Журнал Sports Illustrated опубликовал статью, посвященную реакции Олимпийского комитета России (ОКР) на претензии в адрес российских спортсменов в применении допинга. «Олимпийский комитет России» опубликовал наглый ответ на обвинения в применении допинга», — говорится в заглавии материала.

Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет.



А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку?? pic.twitter.com/1OgizY5cK0 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 30, 2021

Ранее в Twitter ОКР было опубликовано следующее заявление: «Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет.

А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре. Устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник».

В тексте материала Sports Illustrated заявление ОКР названо «бесстыдством». «В этом заявлении ОКР и поддерживающее его правительство выглядя самодовольными, высокомерными и абсолютно бесцеремонными в отношении сомнительного пропуска в Токио», — написал автор статьи, обозреватель издания Пэт Форд.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.