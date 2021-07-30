Позднякова и Великая идут за вторым золотом. Анонс главных событий 31 июля

Чего ждать в субботу от восьмого медального дня Олимпийских игр в Токио

В субботу на аренах Токио будет разыгран 21 комплект наград — наши главные надежды связаны с фехтованием. Также будем следить за теннисом, плаванием и стрельбой. Подробнее — в обзоре «СЭ».

Великая и великие

То, чего все мы так долго ждали: в предпоследний день олимпийского турнира по фехтованию пройдет командное первенство в самой российской дисциплине. Да, вы угадали, это женская сабля. А значит, мы снова увидим на дорожке финалисток личного турнира Софию Позднякову и Софью Великую, а также Ольгу Никитину.

Напомним, что наша сборная — действующий чемпион Игр. В Рио фехтовали Великая, Яна Егорян, Екатерина Дьяченко и Юлия Гаврилова. С тех пор состав заметно обновился, а амбиции остались прежними — команда нацелена только на победу. А болельщики ждут, что в этом виде спорта у нас появится уже седьмая медаль. Да, фехтование пока самый успешный для россиян вид спорта в Токио.

Девушки «посеяны» первыми и начнут в четвертьфинале со встречи между победителями квалификационного матча, в котором встретятся Япония и Тунис. В следующем раунде россиянок может поджидать Венгрия либо Корея. А мы ждем от них золотой награды и повторения сценария пятилетней давности.

5.25 Фехтование. Женщины. Сабля. Командное первенство

Доля везения

Предпоследний день соревнований в плавании подарит нам три финала с участием россиян. А если повезет, и новые медали. Хотя в число «железобетонных» фаворитов наши спортсмены не входят. Андрей Минаков на стометровке баттерфляем показал в полуфинале пятый результат и поплывет по второй дорожке. Поэтому при хорошем выступлении и доле везения он вполне может рассчитывать на призовое место.

Примерно на таких же исходных позициях и Анастасия Кирпичникова на 800-метровке вольным стилем у женщин. Титулованную Кэти Ледеки догнать вряд ли получится, а вот остальные претендентки на пьедестал не так и далеко. Сложно прогнозировать что-то в смешанной комбинированной эстафете 4 х 100 метров. В предварительных заплывах Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева показали седьмое время. Но в финале составы как у нашей команды, так и у соперников могут значительно поменяться. Также в субботу пройдут полуфиналы на дистанциях 50 м вольным стилем у мужчин и женщин — в них участвуют Климент Колесников, Владимир Морозов и Арина Суркова.

Продолжаются соревнования женщин на 3-метровом трамплине у прыгунов в воду. Отсеяв в квалификации слабейших, спортсменки выходят на старт полуфинала, призванного из 18 оставить 12 лучших. Россиянка Мария Полякова в первом раунде турнира была только 13-й, но в полуфинале все начнется заново, предыдущие оценки не учитываются.

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы

9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал

Битва за битвой

В теннисе после триумфальной пятницы, по ходу которой сразу три места в финалах остались за россиянами, следующий день будет относительно спокойным. Главным его событием станет женский финал, а остальная часть программы отдана под бронзовые матчи. В одном из них, в женском парном разряде, мы поболеем за Елену Веснину и Веронику Кудерметову. В драматичном полуфинале девушки уступили первым ракеткам турнира Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии, но будут фаворитами во встрече с бразильянками Лаурой Пигосси и Луизой Стефани.

По итогам трех туров в турнире гандболисток уже начали определяться первые участники плей-офф. Но россиянкам, пусть они и приехали в Японию действующими чемпионками, до выхода в следующую стадию пока далеко. Более того, пока команда Алексея Алексеева занимает пятое место в группе В и находится за чертой плей-офф.

Первую победу россиянки одержали над Венгрией, но теперь им предстоит повторение финала Рио с Францией. Причем у француженок идентичные турнирные показатели — победа и ничья в трех турах. Поэтому проигрывать и нам, и соперницам крайне невыгодно. Будет битва.

Как и в женском турнире по волейболу — россиянки невероятным образом спасли матч с Китаем, гениальным образом отыгравшись в четвертом сете и добив соперниц на тай-брейке. И теперь им предстоит встреча с командой США, пока не знающей поражений на турнире и уже застолбившей себе место в плей-офф. Команда Серджо Бузато шагнет туда же, если победит американок.

Тем временем в пляжном волейболе действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский будут бороться за выход в плей-офф с сильной парой из Чехии. После осечки в матче с латвийским дуэтом права на осечку у россиян нет.

Женская сборная по регби-7 не сумела пройти дальше четвертьфинала, дважды подряд проиграв лучшей команде мира — Новой Зеландии, и отправилась в утешительный турнир за места с 5-го по 8-е. Там в полуфинале россиянкам предстоит новое испытание — матч с Австралией, не сумевшей защитить взятый в Рио титул.

4.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Австралия

5.05 Волейбол. Женщины. США — Команда ОКР

8.15 Гандбол. Женщины. Команда ОКР — Франция

9.00 Теннис. Женщины. Пары. Матч за 3-е место. Вероника Кудерметова/Елена Веснина — Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия)

10.00 Пляжный волейбол. Мужчины. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия)

День дебютов

По итогам личных соревнований в дзюдо наши спортсмены остались без привычных золотых медалей — в активе команды три бронзы. Последняя попытка достичь вершины состоится в субботу, когда впервые в истории будет проведен командный турнир. Россияне в четвертьфинале сойдутся с победителем в паре Монголия — Корея. Зато уже в следующей стадии нас может ждать встреча с Японией — единственной командой, пока выигрывавшей этот вид программы на чемпионатах мира и имеющей в составе целых девять победителей домашних Игр.

По одному комплекту наград разыграют в пулевой и стендовой стрельбе. У стендовиков в программе турнир смешанных команд в трапе. Россияне выставили сразу два дуэта. Алексей Алипов выступит вместе с Дарьей Семьяновой, а Максим Кабацкий — с Екатериной Субботиной. А в стрельбе из винтовки из трех положений у женщин стартуют Юлия Каримова и Юлия Зыкова. Для начала им нужно занять место среди восьми лучших из почти четырех десятков участниц, чтобы попасть в финал.

Еще один смешанный старт — эстафета — состоится в триатлоне. За последний комплект наград в этом виде спорта поборются Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова и Александра Разаренова. И это тоже олимпийский дебют дисциплины. Каждому из атлетов предстоит преодолеть 300 метров вплавь, 8 километров на велосипеде и 2 километра бегом, передавая эстафету друг другу.

У девушек в турнире по прыжкам на батуте россиянки остались без призовых мест. Во второй день турнира акробатов эту ошибку попытаются исправить мужчины. На старт квалификации выйдут Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Их задача — по итогам двух попыток попасть в топ-8 и пробиться в финал.

У боксеров в субботу пройдут заключительные бои стадии 1/8 финала в двух категориях. Российский легковес Габил Мамедов второй поединок на Играх проведет против Луи Ришарно Колена, представляющего Маврикий. А вот у девушек в среднем весе Земфире Магомедалиевой предстоит уже четвертьфинал. Соперницей двукратной чемпионки мира будет Ради Грамане из Мозамбика.

Также в первый день уик-энда состоится олимпийский дебют еще одной дисциплины — ВМХ-фристайла. В этот день пройдут предварительные соревнования у девушек и мужчин. Россию в этих экстремальных заездах представят Елизавета Посадских и Ирек Ризаев.

Продолжится квалификация в выездке — первом виде многоборья в конном спорте. В командном турнире наша сборная не представлена, а в личном стартуют Андрей Митин на Гюрзе и Михаил Настенко на Имейджин Иф.

2.30 Конный спорт. Троеборье. Выездка

3.00 Стендовая стрельба. Смешанные команды. Трап. Квалификация

4.10 Велоспорт-ВМХ. Мужчины и женщины. Фристайл. Квалификация

5.00 Дзюдо. Командное первенство

6.00 Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, 50 м из трех положений. Квалификация

6.18 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Луи Ришарно Колен (Маврикий) — Габил Мамедов

7.00 Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация

12.51 Бокс. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Земфира Магомедалиева — Ради Грамане (Мозамбик)