Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой

Интересные факты о 22-летней дзюдоистке из Северной Осетии, которая стала одной из главных героинь среды на Олимпиаде.

Мадина из спортивной семьи. Ее отец — Андрей Таймазов — тренер по вольной борьбе, а двоюродный дядя — один из лучших тяжеловесов-вольников всех времен Артур Таймазов. Он трижды выиграл Олимпийский игры (2004, 2008, 2012), однако впоследствии был лишен двух золотых медалей (2008, 2012) из-за допинга.

«Мы с Артуром близко дружим, он помогает мне во всем. И финансово помогает, и наставления дает. Он прошел четыре олимпийских цикла, он пример для меня во всем, мой кумир», — сказала Таймазова в интервью журналисту Казбеку Алдатову в январе 2020-го.

Говоря о спортивной династии Таймазовых, нельзя не упомянуть еще одного олимпийского чемпиона — Тимура Таймазова, старшего брата Артура. Он взял золото в Атланте-1996, выступая за сборную Украины. А в Барселоне-1992 выиграл серебро.

Отец не хотел, чтобы Мадина занималась вольной борьбой, но, видя тягу девочки к спорту, отдал ее в секцию дзюдо — к тренеру Герасу Джиоеву.

«Когда она пришла в первый раз — сбитая, крепкая, я подумал, что в дзюдо ей будет непросто, не хватит гибкости. Но она на разминке показала такие кувырки и мостики, что ее пластичности змея бы позавидовала», — рассказал Джиоев в интервью, опубликованном в одном из номером «Бюллетеня российского дзюдо».

Сейчас Таймазова может трижды подняться по канату на одних руках (или по двум канатам одновременно).

«У Мадины сумасшедшая природная «физика», полученная от родителей, — говорит тренер юниорской сборной России Батрадз Кайтмазов (цитата из материала «Бюллетеня российского дзюдо»). — Помню свое удивление, когда увидел, как, совсем юная еще девочка, Таймазова на тренировке прыгала на колени и тянула соперницу через спину, как трактор! Я в свою бытность спортсменом хорошо делал «скрутку». Встал с Мадиной в пару на татами и не смог ее скрутить! Она стоит, не падает. Такой мощи я, признаюсь, не встречал».

В 15 лет Таймазова выполнила норматив мастера спорта, в 16 выиграла бронзу юношеского первенства мира, в 18 — золото юниорского первенства Европы, в 20 стала второй на универсиаде, а на взрослом уровне дважды добилась бронзы чемпионата Европы (2020, 2021). Причем на победном юниорском Евро-2017 Мадина могла взять золото еще и в командном турнире. Но помешал курьезный случай: в полуфинале во время схватки из ее кимоно выпал мобильный телефон. Таймазова была дисквалифицирована, а российская команда соответственно проиграла полуфинал.

«Первые пять секунд я просто не могла понять, что произошло, почему моя соперница радуется, — вспоминала Мадина. — Потом пазл сошелся, и поняла, что я натворила! О ужас! Первоначально меня не планировали на встречу с француженками, а потом внезапно вызвали, и я не нашла ничего лучше, как на бегу сунуть телефон в кимоно. Когда он выпал на татами, у меня шок был сильнейший, словно кипятком облили. На меня команда надеялась, а я принесла ей поражение».

Теперь же Таймазова, наоборот, выручила сборную России. Не юниорскую, не только женскую, а всю сборную России, у которой до этого момента не было ни одной медали на Олимпийских играх в Токио. Да еще и показала такое выступление, которое будут вспоминать спустя годы. Ее схватка с Чизуру Араи — это история.