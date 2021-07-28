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Тренер дзюдоистки Таймазовой назвал произволом судейство в полуфинале Олимпиады

14:55
Мадина Таймазова. Фото AFP
Мадина Таймазова. Фото AFP
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Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов возмущен судейством в полуфинальной схватке между Мадиной Таймазовой и Тзицуру Араи в категории до 70 кг. Араи выиграла иппоном в дополнительное время.

— Я посмотрел видео [схватки с Араи], — сказал Морозов журналистам. — [Эцио] Гамба со мной абсолютно согласен. Все со мной согласны. Это же безобразие, ужас. Мадина должна была бороться в финале. Это какой-то судейский произвол. Потому что они пересматривали [этот момент], эти супервайзеры.

— В чем точно заключается ошибка судей?

— Там 100-процентная оценка. Контрприем и падение японки через всю спину. Нет ни доли сомнения в том, что это оценка. А ее просто не дают. Я не знаю, за что тогда еще давать. Это то же самое, что японка задушила, а она [Таймазова] лежит и не может стать. То же самое! Только она [Таймазова] сделала это раньше.

22-летняя Таймазова в итоге взяла бронзу на Олимпиаде в Японии.

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Илья Андреев все материалы автора

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