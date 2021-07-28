Тренер Таймазовой не видит смысла в подаче протеста на результат боя с Араи
15:00
Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов считает, что подача протеста на результат полуфинального поединка в категории до 70 кг между Мадиной Таймазовой и Тзицуру Араи не даст никакого эффекта.
Ранее, 28 июля, Араи выиграла иппоном в дополнительное время (golden score). Таймазова в итоге взяла бронзу.
По мнению Морозова, судьи допустили ошибку, не оценив атаку Таймазовой в дополнительное время.
— Чего можно было бы добиться при помощи протеста?
— Ничего. В дзюдо при помощи протеста нельзя добиться пересмотра результатов соревнований. Я про протест не сказал ничего. А другие говорят, что надо подавать. Я не вижу в этом смысла. Наверное, что-нибудь напишем... Что там... Да ничего не надо, — сказал Морозов.
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